El jutge deixa Joan Coma en llibertat amb càrrecs i li retira el passaport

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno va decretar ahir llibertat amb càrrecs per al regidor de la CUP de Vic Joan Coma després que aquest declarés durant prop d'una hora per un presumpte delicte d'incitació a la sedició. A més, el magistrat li va retirar el passaport i li va recordar la seva obligació de comparèixer cada vegada que el citi la justícia.

La investigació es basa en les declaracions de Coma que va cridar a la desobediència en el marc d'un ple de l'ajuntament que debatia una moció de suport a la declaració del 9-N. Segons va explicar després l'advocat de Coma i diputat de la CUP al Parlament, Benet Salellas, el magistrat li va preguntar el significat de truita, ous i trencar, tenint en compte que una de les expressions que va pronunciar Coma per cridar a la desobediència va ser: «Per fer la truita s'han de trencar els ous».

En aquest context, Salellas va explicar que Coma va defensar la seva posició de legitimació de la desobediència civil com a «instrument democratitzador i de canvi social». En una segona part de la declaració, el magistrat li va preguntar els motius pels quals no havia comparegut voluntàriament a declarar el passat octubre. I el regidor va argumentar que no té un problema específic amb els tribunals espanyols sinó que no compareix davant cap tribunal que no reconegui «els drets polítics mínims», va assegurar.

Segons la interlocutòria firmada pel magistrat, es va decretar la llibertat provisional sense fiança per a Coma amb l'obligació de comparèixer davant de l'Audiència Nacional sempre que se'l cridi. A més, la interlocutòria establia que està obligat a comunicar si es canvia de domicili i acordava retirar-li el passaport. Aquesta última mesura és, segons el magistrat, per evitar una possible sortida d'Espanya per anar a països de fora la Unió Europea. Un fet que la interlocutòria apuntava que «dificultaria que el regidor passés a disposició judicial en el cas que incomplís la seva obligació de comparèixer quan se li demani».

El jutge va recordar que Coma es va negar a anar a declarar el passat octubre i que ha expressat públicament el seu rebuig a comparèixer davant la justícia. En la part d'antecedents de la interlocutòria, el jutge va recordar que el regidor de la CUP va cridar a l'incompliment de les lleis que considera injustes, així com a desobeir als tribunals i concretament al Tribunal Constitucional (TC), en considerar que no té legitimitat utilitzant la frase: «Nosaltres sempre hem dit que per fer una truita caldrà trencar els ous». Una expressió que el jutge va escriure en català i va traduir al castellà.

Concentració a Madrid

Dimarts, els Mossos van detenir Coma a les dependències de l'ajuntament de Vic per haver-se negat a declarar a l'octubre i per ser traslladat a l'Audiència Nacional. Unes 35 persones es van traslladar de nit en autocar a Madrid per expressar el seu suport al regidor davant de l'Audiència. Eren membres del Moviment 30/30, entre els quals també hi havia les diputades de la CUP Anna Gabriel i Eulàlia Reguant. L'exdiputat de la CUP David Fernández i alguns companys del regidor a l'ajuntament també es van desplaçar.

La Policia Nacional no va permetre que la concentració d'un centenar de persones en suport a Coma es fes davant les portes de l'Audiència i el grup de membres de la CUP, d'ERC i del PDeCAT es va situar al carrer Gènova.