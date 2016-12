JxSí i la CUP perdrien escons i la majoria independentista perillaria, segons el CEO

Junts pel Sí (JxSí) tornaria a guanyar les eleccions catalanes si se celebressin ara, però podria perdre fins a 3 diputats i perillaria la majoria absoluta per governar, ja que la CUP podria perdre entre 2 i 4 diputats, segons un sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) difós avui.

El sondeig ha estat realitzat pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, a partir de 1.047 enquestes telefòniques fetes entre els dies 12 i 17 de desembre amb un nivell de confiança del 95% i un marge d'error de més/menys 3,04%.

Segons l'estimació de vot que es realitza en el sondeig, JxSí guanyaria les eleccions catalanes però passaria de tenir els 62 escons actuals a una xifra situada entre els 59 i els 61, mentre que la CUP passaria dels 10 actuals a tenir entre 6 a 8.

Els comuns (CSQEP), de la seva banda, podrien passar dels actuals 11 diputats a tenir entre 14 i 15, encara que aquesta pujada no es reflecteix en la intenció directa de vot respecte a l'anterior enquesta efectuada pel CEO al novembre.

El no a la independència creix

El 'no' a la independència avantatja el 'sí' en gairebé un 1,5% de diferència, segons indica un sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que reflecteix que, mentre els favorables a la independència són el 45,3%, els contraris representen un 46,8%.

El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argeleguet, ha explicat que el sondeig, realitzat a partir de 1.047 enquestes telefòniques efectuades entre els dies 12 i 17 de desembre amb un nivell de confiança del 95% i un marge d'error de més/menys 3,04%, indica que hi ha "un empat tècnic" entre els partidaris i els detractors de la independència, tenint en compte el marge d'error.

Argeleguet ha advertit, a més, que la pregunta de si "vol que Catalunya sigui un Estat independent?" no pot extrapolar-se al resultat que podria produir-se en un eventual referèndum d'autodeterminació, tant pel factor de la participació, com per altres variables.