ERC sortiria del Govern si es canviés el referèndum per unes eleccions

El portaveu d´ERC al Congrés, Joan Tardà, es va mostrar convençut que el referèndum s´acabarà celebrant, encara que no sigui acordat amb l´Estat, i va advertir que ERC sortiria del Govern si aquest decidís substituir el referèndum per unes eleccions autonòmiques. Per la seva part, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir que, per proclamar la independència, n´hi hauria prou que en el referèndum hi hagués la meitat més un de vots favorables al «sí». En una entrevista a l´emissora francòfona Equinox, amb seu a Barcelona, i preguntat sobre quants vots caldrien per proclamar la independència, el president va dir: «en tots els casos del món és la meitat però un vot dels vots de la participació, per descomptat». EFE/Ddg barcelona