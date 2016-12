Els governs català i espanyol suspenen en la valoració de la seva gestió: un 4,44 i un 2,37

Els enquestats pel CEO han suspès la valoració tant dels polítics catalans com espanyols. De mitjana, els líders polítics catalans obtenen una puntuació de 4,29. El 52,5% dels entrevistats els atorga notes d´entre el 5 i el 10, mentre que el 46,5% els posa entre un 0 i un 4. Els polítics espanyols treuen una puntuació molt més baixa, d´un 2,63. En aquest cas, l´àmplia majoria (76,8%) els suspèn amb notes de 4 o inferiors. Destaca el fet que el 13,5% els dóna un 0. Pel que fa a la valoració del Govern, l´executiu català torna a suspendre tot i que millora sensiblement la valoració de l´anterior CEO. En aquesta ocasió, l´equip liderat per Carles Puigdemont obté un 4,44, respecte al 4,26 del novembre. La puntuació més repetida és el 5, que ha estat triat pel 22,2%. L´executiu espanyol rep una puntuació pitjor, del 2,37. El 78,8% no els dóna l´aprovat. Entre aquests, el 32,8% els posa la pitjor nota possible, un 0. Al sondeig del mes passat, l´executiu encapçalat per Mariano Rajoy va ser encara pitjor valorat, amb una mitjana d'1,82. acn/ddg barceona