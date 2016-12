La Grossa de Cap d´Any porta distribuïts 24,2 milions d´euros en bitllets

La vigília del sorteig, la Grossa de Cap d'Any porta distribuïts en els 2.000 diferents punts de venda un total de 24,2 milions d'euros en bitllets, segons les últimes dades que disposa el departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Es tracta de bitllets que s'han lliurat als punts de venda i per tant no suposa que s'hagin venut en la seva totalitat. La xifra de vendes total la comunicarà el Departament d'Oriol Junqueras després del sorteig. Una de les novetats d'aquest any és que la venda de bitllets s'allargarà fins a una hora del sorteig, fins el dissabte a les 11h del mati, moment que es desconnectarà la connexió i la validació dels bitllets de la Grossa de Cap d'Any. A més d'aquests 24,2 milions d'euros en bitllets distribuïts hi ha també la venda a través del portal de la 6/49.

La Grossa de Cap d'Any encara la recta final del sorteig del 2016, al que li queden molt poques hores.

Del total de bitllets que es comercialitzen, 933.310 unitats tindran algun tipus de premi, entre ells el de la Grossa que suposa guanyar 100.000 euros per bitllet.

El sorteig que es celebrarà aquest dissabte a les 12 del migdia estarà conduit per Marta Carreras i Oriol Soler, col·laboradors del programa ´Divendres´, i produïda pel Terrat.

Els encarregats d´extreure del segon al cinquè premi seran quatre ´padrins´ coneguts de l´àmbit de l´esport i la cultura catalanes. Pel que fa al primer premi de la Grossa, la mà innocent serà Pere Espunya, veí de Sarrià de Ter, guanyador del sorteig en línia ´Compra a loteriadecatalunya.cat i reparteix tu la sort del sorteig´.

Durant el programa, també s´oferirà un premi addicional d´un telèfon mòbil d´última generació, al qual podran optar tots els espectadors, tinguin o no bitllets de la Grossa, i que endevinin la terminació del primer premi, la Grossa.

El sorteig de La Grossa es podrà seguir en directe a través de TV3. La web de loteriadecatalunya.cat també donarà els detalls dels cinc números premiats i, a més, oferirà la possibilitat de consultar a través d´un cercador si un bitllet ha resultat premiat.

Els premis, es podran cobrar fins al 31 de març

Els premis es podran cobrar durant els 90 dies després de la data del sorteig, és a dir, fins al 31 de març del 2017, a qualsevol oficina de Caixabank, o bé a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639, de Barcelona.

Els números que s´hagin adquirit per Internet es cobraran automàticament al compte des d´on es van adquirir els bitllets. Els premis de fins a 120 euros també es pagaran als punts de venda habituals que actualment venen la resta de productes que comercialitza Loteria de Catalunya i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal.