JxSí tornaria a guanyar però perilla la majoria sobiranista amb la CUP

Junts pel Sí (JxSí) si se celebressin ara, però podria perdre fins a 3 diputats i perillaria la majoria absoluta per governar, ja que la CUP podria perdre entre 2 i 4 diputats, segons un sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat difós ahir. L'enquesta ha estat realitzada a partir de 1.047 enquestes telefòniques fetes entre els dies 12 i 17 de desembre amb un nivell de confiança del 95% i un marge d'error de més/menys 3,04%.

Segons l'estimació de vot, JxSí guanyaria les eleccions però passaria de tenir els 62 escons actuals a una xifra situada entre els 59 i els 61, mentre que la CUP passaria dels 10 actuals a tenir-ne entre 6 a 8. Actualment, JxSí i la CUP sumen 72 diputats (la majoria absoluta està en 68). Segons el sondeig, en el millor dels casos ara sumarien 69 diputats però, en el pitjor escenari, es quedarien amb 65. Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), per la seva banda, podria passar dels actuals 11 diputats a tenir-ne entre 14 i 15, malgrat que perden un 6,7% en la intenció directa de vot respecte a l'anterior enquesta del CEO al novembre, i quedarien com a quarta força al Parlament.

Ciutadans (C's) seguiria segon però perdria escons, segons l'estimació que realitzada en el sondeig, i passaria dels actuals 25 a una xifra situada entre els 22 a 24, però puja lleugerament en intenció de vot directa respecte a l'anterior enquesta, del 5,5% al 6%.

Per la seva part, el PSC incrementaria lleugerament la seva representació i passaria dels actuals 16 diputats a entre 17 i 18, però en canvi, perd en intenció directa de vot, del 10,3% al 9,3%. Així, es mantindria com a tercera força.

El PP mantindria la seva actual representació d'11 diputats, encara que, segons el sondeig, en podria guanyar un més, mentre que en intenció directa de vot perd suports i passaria del 4% al 2,2% quedant com a cinquena força.

Finalment, la CUP podria perdre entre dos i quatre diputats, ja que el sondeig preveu que en tindria entre 6 a 8 respecte als 10 actuals, i a més, perd en intenció directa de vot, passant del 4,5% al 3,5% i quedant com última força.

Pel que fa a la formació guanyadora, Junts pel Sí, perd suports també en intenció directa de vot, en passar de 30,3% al 27,2% en només un mes de diferència.

Respecte a la intenció de vot en unes eleccions al Congrés dels Diputats, el sondeig indica que seria ERC el partit guanyador a Catalunya, passant dels 9 diputats actuals a tenir-ne entre 12 i 14, mentre que En Comú Podem passaria dels 12 actuals a tenir entre 10 i 11.

El PDECat obtindria de 5 a 8 diputats enfront dels 8 actuals, el PSC mantindria els 7 diputats, mentre que el PP passaria dels actuals 6 a tenir entre 4 a 6. Ciutadans (C's) passaria dels seus actuals 5 diputats a tenir entre 3 i 5.

Suport a la independència

D'altra banda, el no a la independència avantatja el sí en gairebé un 1,5% de diferència, segons l'enquesta, que reflecteix que, mentre els favorables a la independència són el 45,3%, els contraris representen un 46,8%. El director del CEO, Jordi Argeleguet, va explicar que hi ha «un empat tècnic» entre els partidaris i els detractors de la independència, tenint en compte el marge d'error.

Argeleguet va advertir, a més, que la pregunta de si «vol que Catalunya sigui un Estat independent?» no pot extrapolar-se al resultat que podria produir-se en un eventual referèndum d'autodeterminació, tant per la participació, com per altres variables.

En l'anterior sondeig, el CEO va augurar que el 45,1% era contrari a la independència mentre que el 44,9% hi estava a favor.

A més, l'enquesta aprofundeix sobre la relació de Catalunya amb Espanya. A la pregunta «Creu que Catalunya hauria de ser...», l'opció guanyadora és la d'un estat independent, amb el 36,1%. Aquesta també va ser la fórmula més triada al novembre, tot i que des d'aleshores ha perdut un 2,8% de suports. Per darrere se situa la via federalista, que creix sis punts, fins a assolir el 29,2%. Així mateix, el 23,6% aposta per l'statu-quo, mantenint Catalunya com una comunitat autònoma dins l'Estat.

Finalment, el 65,6% dels entrevistats opina que Catalunya té un nivell «insuficient» d'autonomia, el 22,9% discrepa i el troba adequat i el 4,4% creu que té «massa» autonomia. Finalment, un altre 4,4% diu no saber-ho i el 2,7% restant no es pronuncia.