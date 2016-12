Puigdemont: «Farem el referèndum el 2017» de forma «legal i vinculant»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va comprometre ahir a complir la seva promesa de convocar un «referèndum legal i vinculant» el 2017 i va garantir que aplicarà el resultat «sense dilacions ni excuses».

En el seu primer discurs de Cap d´Any com a president de la Generalitat, Puigdemont va assegurar que l´any que ve serà «clau per al futur» de Catalunya, perquè els catalans «decidiran lliurement» si volen o no la independència.

I ho faran a través d´un «referèndum legal i vinculant»: «Legal perquè es convocarà d´acord amb el mandat de les lleis, i vinculant perquè el resultat que decidiu vosaltres, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, serà el que el Govern i el Parlament haurà d´aplicar sense dilacions ni excuses», va dir. Amb tot, ahir el president espa­nyol, Mariano Rajoy, va reiterar que no pensa autoritzar «cap referèndum» que liquidi «la sobirania i la igualtat» dels espanyols, però Puigdemont va assegurar que el 2017 els catalans podran votar.

El Govern «complirà»

Ni a ell ni al seu Govern, va assegurar Puigdemont, els faltarà «valentia i coratge» per «complir fidelment» el mandat «sorgit de les eleccions del 27 de setembre del 2015», en les quals JxSí es va presentar amb el compromís de portar Catalunya «de la postautonomia a la preindependència».

Puigdemont, que el 10 de gener complirà un any al capdavant de la Generalitat, va afirmar que el Govern «ha fet del diàleg el seu instrument per treballar des del primer dia, tant amb l´oposició al Parlament com amb el Govern de l´Estat». Malgrat haver «teixit consensos amplis a Catalunya al voltant del referèndum», va dir el president, «encara no hem rebut resposta a la mà estesa per pactar-lo» amb el Govern de Mariano Rajoy.«Continuarem tenint la mà estesa sempre, però des del compromís i la fidelitat als nostres principis», va afegir el president, que va subratllar que els catalans «volen i tenen el dret a decidir».

Per a Puigdemont, «Catalunya s´ha guanyat el seu reconeixement com a nació en el marc d´una Europa que volem més unida, més segura i democràtica».

Més enllà del contenciós polític amb l´Estat, Puigdemont es va referir al «món ple d´incerteses» que s´entreveu per a l´any vinent, «amb dèficits importants quant a la pau, la seguretat i els drets humans». «L´ascens dels populismes, la persecució de llibertats fonamentals en democràcia, com la llibertat d´expressió, la persistència dels conflictes armats i les crisis humanitàries que es derivin continuen sent assignatures pendents que ha humanitat ha d´afrontar».

Puigdemont va remarcar que el 2016 «ha estat el millor any en creixement econòmic i creació de llocs de treball des de l´inici de la crisi» i les previsions per a l´any vinent «també són bones», cosa que «permetrà recuperar els nivells d´abans de la crisi». «Les institucions catalanes i europees hem d´afrontar decididament les polítiques que permetin garantir el benestar de tots els ciutadans, perquè ningú no pot quedar-se enrere», va reblar el president.

Reaccions de l´oposició

En l´apartat de reaccions, el PSC va acusar Puigdemont «d´amagar» les urgències socials del país darrere un full de ruta «que no porta enlloc» mentre Ciutadans va assegurar que «hem vist un president sense rumb ni projecte propi, que viu en un déjà-vu polític en oferir únicament repetir el 9N». En canvi, des de CSQP van instar Puigdemont a treballar per un referèndum reconegut internacionalment i amb efectes jurídics però el van acusar de no traduir en fets el seu discurs social.