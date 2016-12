Puigdemont es compromet a aplicar "sense excuses" el resultat del referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s´ha compromès a aplicar "sense dilacions ni excuses" el resultat del referèndum "legal i vinculant" que se celebrarà el 2017. En el seu missatge institucional amb motiu de Cap d´Any, Puigdemont ha afirmat que l´any que ve serà "clau" per al futur de Catalunya perquè els catalans decidiran lliurement en un referèndum. Serà legal, perquè segons el cap de l´executiu català, es convocarà "d´acord amb el mandat de les lleis" i, vinculant, perquè el resultat serà aplicat pel Govern i el Parlament. D´altra banda, ha assegurat que manté l´aposta pel diàleg amb el govern espanyol malgrat no haver rebut resposta a la voluntat de pactar el referèndum. "Continuem tenint la mà estesa sempre, però des del compromís i la fidelitat als nostres principis", ha conclòs.

Puigdemont ha reivindicat que el seu Govern ha fet del diàleg el seu instrument per treballar des del primer dia, tant amb l´oposició al Parlament com amb el govern de l´Estat. "Hem sabut teixir consensos amplis a Catalunya al voltant del referèndum, com es va demostrar a la reunió de la setmana passada al Parlament, però encara no hem rebut resposta a la mà estesa per pactar-lo des del govern espanyol", ha afirmat per després afegir que, tot i aquesta situació, el Govern "continuarà tenint la mà estesa sempre, però des del compromís i la fidelitat als nostres principis".

En aquest context, ha defensat que Catalunya s´ha guanyat el seu reconeixement com a nació en el mac d´una Europa que "volem més unida, més segura i més democràtica". Segons el president de la Generalitat, "són temps de decisions" i el 2017 es treballarà amb aquest objectiu "mantenint la cohesió socials que sempre ha caracteritzat Catalunya i treballant per millorar les condicions de vida de la seva gent".

El 2017 serà un any "de gran transcendència" per a Catalunya i, en aquest context, ha assegurat que al Govern i al president de la Generalitat no els faltarà "la valentia i el coratge" necessaris per abordar els reptes plantejats. Segons Puigdemont, el seu executiu està complint "fidelment" el mandat de portar el país de la post-autonomia a la pre-independència. Un mandat que, segons ha puntualitzat Puigdemont, sorgeix de les eleccions del 27 de setembre del 2015. "S´espera que un govern compleixi el seu compromís i que busqui la manera més encertada de poder-lo complir", ha afegit.

Puigdemont ha subratllat que les persones, pensin el que pensin i siguin d´on siguin, són el "centre de l´acció de govern" del seu executiu, que governa amb una voluntat "d´eficàcia, amb compromís i sensibilitat social, cercant el benestar per a tots els catalans i catalanes sense excepció".

Fora de les fronteres catalanes, ha descrit un món globalitzat ple d´oportunitats però també ple d´incerteses i amb dèficits importants pel que fa a la pau, la seguretat i els drets humans. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha apuntat a l´ascens dels populismes, la persecució de les llibertats fonamentals en democràcia, com la llibertat d´expressió, la persistència dels conflictes armats i els crisi humanitàries que se´n deriven, com a assignatures pendents que s´han d´afrontar. I ha considerat que falta "valentia i coratge" per encarar aquestes reptes "sense caure en la recepta fàcil de la demagògia".

2017, recuperar els nivells econòmics d´abans de la crisi

En l´àmbit econòmic, Puigdemont ha destacat que el 2016 ha estat el millor any en creixement econòmic i creació d´ocupació des de l´inici de la crisi i ha pronosticat que les "bones previsions" per a l´any que ve permetran "recuperar els nivells d´abans de la crisi i recórrer el camí del progrés econòmic i social".

Segons el president de la Generalitat, s´està fent un gran esforç per posar l´accent en la innovació en tots els àmbits de la vida: en la salut, en l´ensenyament i en el món empresarial. I ha afegit que la indústria catalana, tant les pimes com els emprenedors i els autònoms, han de poder adaptar-se i beneficiar-se del món canviant.

Puigdemont ha vinculat el creixement econòmic a la lluita contra el canvi climàtic i ha assenyalat que un creixement de l´economia és necessari però pot no ser suficient per millorar la política social. "Les institucions catalanes i europees hem d´afrontar decididament les polítiques que permetin garantir el benestar de tots els ciutadans, perquè ningú no pot quedar enrere", ha conclòs.