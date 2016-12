Troben cocaïna amagada en globus a Badalona

Un operatiu dels Mossos d'Esquadra va permetre tancar dimecres passat, 28 de desembre, un punt de venda de cocaïna al barri de Sant Roc de Badalona. L'operatiu va acabar amb la detenció de quatre homes i una dona i va permetre intervenir 239 dosis de droga -80 grams de cocaïna- que estaven amagades en globus de colors, presumiblement per desfer-se més fàcilment d'aquesta substància estupefaent. També es van intervenir prop de 17.000 euros en efectiu i diversos aparells d'electrònica que podrien estar relacionats amb delictes de receptació i que alguns compradors de droga farien servir com a moneda de canvi en la compra de substàncies. En total es van escorcollar cinc habitatges, dos a Badalona i tres als districtes barcelonins de Sants-Montjuïc i Nou Barris.

L'operatiu policial va tenir lloc el 28 de desembre i va acabar amb la detenció de cinc persones, quatre homes i una dona. Els Mossos van intervenir uns 80 grams de cocaïna preparada per a la venda. En concret, 239 dosis les quals es trobaven amagades en globus presumiblement per desfer-se de la droga més fàcilment. També es van comissar prop de 17.000 euros en efectiu i aparells d'electrònica (telèfons mòbils, ordinadors portàtils i tauletes) que podrien estar relacionats amb delictes de receptació i que alguns compradors de droga farien servir com a moneda de canvi en la compra de substàncies. Aquest fet, però, encara s'està investigant.

La investigació es va iniciar fa diverses setmanes gràcies a les queixes dels veïns i de diverses associacions de la zona, que van informar que en un domicili del carrer Còrdova del barri de Sant Roc s'oferia droga.

Arran d'aquestes denúncies, els investigadors van poder corroborar aquests fets. La venda de la droga la feien tres persones de nacionalitat paraguaiana que es repartien els dies en tres torns: matí, tarda i nit, de manera que cobrien les 24 hores i mantenien les vendes tant de dia com de nit.

Els venedors col·laboraven amb dos veïns de nacionalitat espanyola de diferents pisos del mateix portal. Un d'ells feia tasques de vigilància i l'altre utilitzava el seu domicili com a magatzem, guardant droga per quan s'esgotaven les existències al domicili on es feia la venda.

Els investigadors van sol·licitar als jutjats de Badalona una ordre judicial per escorcollar el pis on es venia la droga, l'habitatge que feien servir com a magatzem i els domicilis dels tres venedors, situats a la ciutat de Barcelona.

Un cop autoritzat pel jutjat, el dispositiu es va dur a terme la matinada del 28 de desembre i hi van participar, a més d'efectius de seguretat ciutadana i investigació, equips especialitzats d'intervenció en ordre públic (ARRO), el GEI, la Unitat Canina i la Unitat de Subsòl.

Els detinguts, presumptes autors de delictes contra la salut pública i per pertinença a grup criminal, està previst que passin a disposició judicial durant aquest divendres. Alguns d'ells acumulen diversos antecedents per delictes de tipologia diversa.