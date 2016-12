SCC sosté que la llei de transitorietat és «l'explicitació d'un cop d'estat»

n Societat Civil Catalana (SCC) va considerar ahir que l'acord a què van arribar Junts pel Sí i la CUP sobre la llei de transitorietat jurídica és «l'explicitació d'un cop d'estat» perquè tracten de substituir l'ordenament constitucional vigent per una nova autoritat que busca «imposar-se per la via del fet» i «apropiar-se» de les institucions d'autogovern. A través d'un comunicat, l'entitat va argumentar que la iniciativa legislativa contradiu els pronunciaments del Tribunal Constitucional i «porta al límit la tolerància de l'ordenament espanyol», ja que intenta «sostreure de la sobirania nacional una part del territori espanyol».

A més, van considerar que el procés sobiranista ha entrat «en fase de bogeria pel deliri dels seus dirigents» i alertar de les conseqüències penals que pot suposar. SCC va instar els partits constitucionalistes a «consensuar» una resposta davant el «desafiament».

Advertència de Castellà

D'altra banda, el diputat de JxSí al Parlament i portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, va advertir que la UE podria expulsar Espanya del club comunitari si «utilitzés la força» per impedir un referèndum a Catalunya. Castellà es va mostrar convençut que el 2017 se celebrarà un referèndum sobre la independència, bé sigui «pactat» amb el Govern central, com va ocórrer en el cas escocès, o convocat de forma unilateral per la Generalitat i que l'Estat el «toleri», com segons ell va passar en el seu moment al Quebec.

Finalment, des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Joan Tardà, va advertir a l'Estat que la «violència judicial» contra càrrecs electes sobiranistes «acabarà sent un catalitzador que accelerarà el procés cap a la independència».