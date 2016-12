El portaveu adjunt de Junts pel Sí (JxSí), Roger Torrent, ha assegurat que el 2017 serà "l'any del referèndum" perquè serà quan els catalans podran anar a les urnes per decidir el futur del país. Torrent insisteix que el referèndum serà legal. "Si no és amb la legalitat espanyola, serà amb la nostra pròpia legalitat i el nostre propi marc jurídic", ha afirmat el portaveu adjunt. Per això, insta els partits a començar a fer campanya a favor del sí o del no perquè aquest any "els catalans per fi podran decidir". "I aplicarem el resultat d'aquest referèndum", ha afegit. Torrent creu que el missatge institucional amb motiu de Cap d'Any del president Carles Puigdemont demostra, un cop més, que davant un estat espanyol que "tanca la porta" a la llibertat d'expressió, Catalunya aposta per "la democràcia i les urnes".