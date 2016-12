El Servei Català de Trànsit (SCT) desplegarà durant la nit de Cap d'Any un dispositiu especial de circulació amb 64 controls d'alcoholèmia i drogues arreu del territori per vetllar per la seguretat a la carretera. Un total de 297 efectius dels Mossos d'Esquadra participaran en el dispositiu, que començarà a les 10 del vespre del 31 i acabarà a les 10 del matí del primer dia del 2017. La directora de Trànsit, Eugenia Doménech, fa una crida a extremar "la prudència en una nit de molta mobilitat per les persones que van a gaudir del Cap d'Any" i recorda la incompatibilitat de conduir si s'ha begut: "L'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero". Doménech també demana que s'evitin les distraccions –la primera causa d'accidents de trànsit- i alerta dels perills de la somnolència al volant.

Prevenir contra els efectes de l'alcohol i les substàncies estupefaents i retirar de la circulació aquells conductors que hagin begut o que s'hagin drogat és l'objectiu prioritari dels controls que es realitzaran durant la nit de Cap d'Any. Doménech recorda que el 49% dels conductors morts en accidents de trànsit el 2015 havien consumit, segons les autòpsies, alcohol, drogues o psicofàrmacs que afectaven la percepció del risc.

Però també hi ha altres perills al volant que el SCT vol combatre. La directora de Trànsit demana que s'utilitzin els elements de seguretat passiva, com el cinturó i els sistemes de retenció infantil en els turismes i el casc, en les motos, i fa una crida a no córrer a la carretera. Les distraccions, sobretot per l'ús del mòbil, són un altre dels principals perills que es poden prevenir. Doménech recomana que, en cas que sigui possible, s'utilitzi el transport públic.