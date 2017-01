ANC i Òmnium demanen rebre els Reis d'Orient amb fanalets independentistes

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han iniciat una campanya per animar la població a rebre els Reis d'Orient amb fanalets independentistes en la cavalcada del pròxim dia 5 a Vic (Osona), que retransmetrà el canal autonòmic de televisió, TV3.

L'ANC de la comarca d'Osona explica en la seva pàgina web que tant aquesta organització com Òmnium promouen rebre Melcior, Gaspar i Baltasar amb el "fanalet de l'estelada" i demanar-los per al 2017 la "república catalana".

En el cartell editat per aquestes organitzacions independentistes es fa una crida a omplir els carrers per on circularà la cavalcada de banderes estelades i s'indiquen els llocs en els quals es poden recollir els fanalets independentistes.