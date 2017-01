Un incendi obliga a evacuar 250 persones d'una festa a les Borges Blanques

Un incendi va afectar la matinada de diumenge el pavelló poliesportiu de les Borges Blanques, on se celebrava la revetlla de Cap d'Any. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, el foc es va declarar poc després de tres quarts de quatre de la matinada, quan es va incendiar la cortina de l'escenari i, com a conseqüència, es van haver d'evacuar 250 persones de l'interior del poliesportiu. També dues persones van quedar afectades pel fum i van ser ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques al mateix lloc dels fets. Fins al lloc es van desplaçat efectius de la Policia Local i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que al voltant de dos quarts de cinc de la matinada van extingir el foc i van realitzar tasques de ventilació.

La primera tinent d'alcalde i responsable de Governació a l'Ajuntament de les Borges Blanques, Núria Palau, va explicar que el foc va ser provocat per una de les bengales que va utilitzar el grup musical que actuava al poliesportiu durant la nit però les flames només van incendiar les cortines de l'escenari. Segons Palau, les cortines eren ignífugues i van cremar molt a poc a poc i immediatament es va activar el pla d'incendis del pavelló, de manera que les persones que es trobaven a l'interior van ser evacuades i la festa es va donar per finalitzada sense més conseqüències, segons va apuntar la primera tinent d'alcalde. No obstant, Palau va explicar que davant els fets d'aquesta nit plantejaran introduir clàusules a la contractació dels grups per assegurar-se que no utilitzen pirotècnia perillosa.

Precisament, durant la nit de Cap d'Any del 2009 es va produir un altre accident, en aquella ocasió mortal, en aquest mateix poliesportiu: una noia va caure d'una barana i es va matar.

Més incidències

D'altra banda, a Cerdanyola del Vallès els Mossos d'Esquadra i la policia local van localitzar una nena de vuit anys sola dins d'un vehicle mentre els seus pares es trobaven en un local d'oci pròxim. La menor estava «en perfecte estat de salut» i els pares van ser citats a declarar per un delicte de desemparament de menors.

Paral·lelament, a la capital catalana, al voltant de les onze de la nit els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una baralla a la zona del Port Olímpic on van localitzar dues persones ferides de caràcter lleu. També, poc abans de la una es va produir una agressió d'un home a un vigilant d'un centre comercial del districte de l'Eixample amb lesions. També a Barcelona, al voltant de les dues els mossos van detenir un home per atemptat a agents de l'autoritat a la plaça Espanya.