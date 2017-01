Un mort i dos ferits en un tiroteig a l'avinguda Meridiana de Barcelona

Un home d´uns 30 anys va morir en un tiroteig que es va produir ahir al vespre a l´avinguda Meridiana de Barcelona. En l´incident també van resultar ferits per arma de foc un altre home d´uns 30 anys, que va ser traslladat en estat crític a l'hospital de la Vall d´Hebron de Barcelona i una dona de 22 anys, que va ingressar en estat greu a l´hospital de Sant Pau. Un ampli dispositiu policial es va desplegar a la zona, en concret a l´altura del número 517, ben a prop de l´avinguda Rio de Janeiro.

Segons els indicis que es coneixien a l´hora de tancar aquesta edició, l´agressor hauria efectuat els trets, cap a les 9 del vespre, des de dins del seu cotxe, que hauria estacionat just davant d´un bar de la zona, on hi havia les víctimes. Després va fugir a bord del mateix vehicle, de la marca Honda, que ja ha estat identificat. Els Mossos s´han fet càrrec de la investigació.