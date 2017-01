Dos gossos perillosos maten centenars d'animals de granja a Matadepera

La matinada de l'1 al 2 de gener dos gossos de raça perillosa van destrossar el tancat de La Vall SCP, una empresa ramadera de Matadepera (Vallès Occidental), provocant una massacre. Els gossos van atacar el bestiar i van matar almenys 113 bòvids, entre cabres, ovelles i xais. El balanç, però, no és definitiu i alguns dels animals que van aconseguir sobreviure podrien morir en els pròxims dies com a conseqüència de les ferides. Els gossos, així com el seu propietari, que és veí del poble, ja han estat identificats i el pastor presentarà denúncia properament. Es dóna la circumstància que aquest ramat, a banda del seu rendiment a la indústria agroalimentària, esta també contractat per l'ADF de Matadepera per pasturar en zona forestal i contribuir a les tasques de prevenció d'incendis.

Els fets van passar de matinada i es calcula que l'atac dels gossos al bestiar va durar tota la nit. Segons el pastor, Pau Garcia, els gossos deurien arribar pels volts de les deu de la nit al tancat on cabres i ovelles dormien. Al matí següent, els dos gossos encara eren a les instal·lacions de l'empresa, completament abatuts després de la sagnia.

El ramat el composaven un total de 286 cabres i ovelles i 60 xais, dels qual n'han mort ja una tercera part, tant per les mossegades del gossos com per l'asfixia que van patir alguns dels animals en intentar fugir. Moltes eren femelles prenyades o mares amb les seves cries, segons ha informat el consistori de Matadepera.

Tot i això, la xifra encara és provisional i es preveu que en els propers dies alguns animals més puguin morir com a conseqüència de les ferides. L'empresa encara no ha fet balanç dels danys econòmics i ho començarà a fer en els pròxims dies, així com la tramitació de la denúncia en contra del propietari dels gossos.

El regidor de Medi Ambient de Matadepera, Marcel·lí Bosch, ha demanat als propietaris de gossos perillosos que es "prengui consciencia" sobre la responsabilitat que suposa tenir un animal d'aquestes característiques. Des de l'ADF recorden que "cal tenir els gossos controlats en tot moment" i avisa que "les conseqüències de no fer-ho poden ser desastroses".