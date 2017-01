Catalunya crea un 18,6% més d'empreses, la xifra més elevada dels últims 9 anys

Catalunya va constituir al llarg del 2016 un total de 22.256 empreses, el que representa un 18,6% més que l´any anterior i la xifra més alta dels últims 9 anys. A més, segons dades del Registre Mercantil publicades per Idescat, Catalunya lidera a creació de noves empreses a l´Estat, amb el 21,7% del total de societats constituïdes. Segons la directora general d´Indústria i consellera delegada d´ACCiÓ, Núria Betriu, "és símptoma que el teixit empresarial català, emprenedor i dinàmic i mostra confiança en l´economia catalana i en la seva competitivitat". Per Betriu, "cada any les empreses catalanes exporten i inverteixen més en innovació i R+D, al mateix temps que accelera l´activitat industrial i es creen més llocs de treball".

La directora general d´Indústria assegura que "s´estan construint les bases d´una recuperació econòmica sòlida i basada en el valor afegit", que s´explicarà per l´aposta "per la indústria i el binomi internacionalització-innovació".

D´altra banda, Betriu destaca el fet que no només s´han creat més empreses, sinó que se n´han dissolt menys. En concret s´han dissolt 2.308 societats, un 9,4% menys que el 2015.