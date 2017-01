Les entitats sobiranistes demanen rebre els Reis d'Orient amb fanalets independentistes

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han iniciat una campanya per animar la població a rebre els Reis d'Orient amb fanalets independentistes en la cavalcada de demà a Vic, que retransmetrà en directe TV3. L'ANC de la comarca d'Osona explica en la seva web que tant aquesta organització com Òmnium promouen rebre Melcior, Gaspar i Baltasar amb el «fanalet de l'estelada» i demanar-los per al 2017 la «república catalana».

En el cartell editat per aquestes organitzacions independentistes es fa una crida a omplir els carrers per on circularà la cavalcada de banderes estelades i s'indiquen els llocs en els quals es poden recollir aquests fanalets.

Davant la polèmica que es va encetar arran d'aquesta notícia, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va manifestar després de la reunió de l'executiu el «respecte» de l'executiu català cap a la proposta de les entitats sobiranistes, encara que va precisar que són els ciutadans els que han de fer el que considerin «més convenient». En la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, i en resposta a les preguntes dels periodistes, Munté va destacar que l'executiu català respecta «qualsevol proposta que es formuli des de la societat civil organitzada», com la que han fet les entitats sobiranistes amb vista a la cavalcada de Reis.

Malgrat l'aprovació del govern català, altres es van pronunciar totalment en contra com és el cas del president de l'estat espanyol, Mariano Rajoy que considera que aquestes celebracions són fonamentalment «festes per a nens i també per a pares» i que «tota la resta... sobra».

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, també va dir la seva, considerant «desafortunat» que les entitats independentistes hagin demanat a la població que rebi els Reis d'Orient amb els «fanalets de l'estelada». «Polititzar un acte que està pensat per als nens és una molt mala idea perquè el dia de la cavalcada de Reis l'única estrella que ha de brillar és l'estrella d'Orient», va apuntar en declaracions als mitjans.

Per altre banda el president de Societat Civil Catalana (SCC), Mariano Gomà, va criticar ahir el Manual d'Ús de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i va exigir a TV3 que «suspengui la retransmissió de la Cavalcada de Reis des de Vic», per considerar-la «escandalosament propagandística» del sobiranisme. Gomà va afegir que és «inadmissible» que s'emeti una cavalcada destinada a «orientar el pensament dels menors, i a la vegada violentar la sensibilitat de les famílies».