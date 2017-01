El Govern reafirma el referèndum davant la petició «d´eleccions» de Xavier Domènech

La Generalitat va reafirmar ahir el seu «compromís inequívoc» amb la celebració aquest any d'un referèndum independentista i va retreure la postura del líder dels «comuns» al Congrés, Xavier Domènech, de rebutjar una consulta unilateral i advertir que Catalunya «necessita eleccions ja».

Una setmana i mitja després que partits independentistes i els «comuns» d'Ada Colau escenifiquessin la seva unitat al voltant de la defensa d'un referèndum acordat, a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum celebrada al Parlament el 23 de desembre, Domènech va plantejar ahir un avançament electoral, atès que el president català, Carles Puigdemont, «no compleix els compromisos».

En una entrevista en la Cadena Ser, el portaveu d'En Comú Podem al Congrés va rebutjar la proposta de referèndum unilateral plantejada per JxSí i la CUP en no veure diferències amb la consulta sobiranista del 9-N del 2014. «No aportaria res de nou», va advertir.

Per això, Domènech va demanar «eleccions ja» i va acusar Puigdemont de mantenir-se en el càrrec «sota compromisos que és clar que no complirà» com «aconseguir la independència per al 2017» o defensar ara un referèndum que «considerava una pantalla passada». Però des de la Generalitat, la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Neus Munté, va instar Domènech i els «comuns» a «no defugir» el compromís del referèndum i va insistir que el Govern manté la voluntat de convocar-lo aquest any, fet que «no és contradictori» amb pactar.

En la roda de premsa posterior a la primera reunió del Govern del nou any, Munté va ser contundent en reiterar que la Generalitat «manté el compromís inequívoc de celebrar un referèndum a Catalunya el 2017». «A Domènech li suggeriria que pensi si ens podem permetre defugir aquesta amplíssima voluntat del 80% de ciutadania i 83 diputats del Parlament, entre els que estan els de la seva família política. No podem defugir aquesta voluntat i no ens fa cap por seguir endavant amb aquests treballs, mantenir la mà estesa per a un referèndum acordat i treballar per a poder-ho fer efectivament», va afirmar. Preguntada per si el Govern descarta anticipar aquestes eleccions, Munté va evitar en tot moment respondre de manera directa.