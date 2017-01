Rufián sobre els fanalets amb estelada: «a alguns ens grinyola, jo no ho faria»

El diputat d´ERC al Congrés Gabriel Rufián ha assegurat aquest dimecres que no comparteix la iniciativa de l´Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural de portar fanalets amb estelada a la Cavalcada de Reis de Vic, que aquest any serà retransmesa per TV3, i s´ha mostrat partidari de deixar els nens "una mica al marge" d´aquestes qüestions. En declaracions a Telecinco, Rufián ha deixat clar que es tracta d´una qüestió "molt secundària" a Catalunya, tot i que ha afegit que "alguns de nosaltres ens grinyola". "No m´agrada, jo no ho faria", ha subratllat el diputat republicà, de la mateixa manera, ha dit, que "no m´agrada veure nens en processons amb la bandera espanyola".