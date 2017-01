Barcelona, sense camions durant la cavalcada

Els camions amb un pes superior als 3.500 quilos no podran circular entre quatre de la tarda i deu de la nit per la ciutat de Barcelona, exceptuant els serveis públics, durant la celebració de la cavalcada de Reis. L'Ajuntament va acordar aquesta mesura després d'una reunió entre les forces de seguretat ahir al matí i arriba després dels atemptats de Niça, l'estiu passat, i Berlín, fa poques setmanes, comesos amb vehicles d'alt tonatge en zones molt concorregudes.

De fet, Madrid ja ha prohibit la circulació dels camions durant tres dies –entre ahir i avui- també com a mesura de seguretat durant la cavalcada de Reis. La resta de restriccions, a vehicles privats, serà entre cinc de la tarda i dos quarts de deu de la nit per les zones on passa la desfilada.

La cavalcada d'aquest any tindrà un recorregut de cinc quilòmetres i començarà a dos quarts de cinc de la tarda, amb l'arribada dels reis amb el pailebot Santa Eulàlia al Moll de la Fusta. A partir de les sis, la comitiva enfilarà cap al Passeig Circumval·lació i l'Avinguda Marquès de l'Argentera i passarà per Via Laietana, plaça Catalunya, plaça Universitat, Ronda Sant Antoni, el carrer Sepúlveda, l'avinguda Paral·lel i a la plaça Espanya fins arribar a l'avinguda Reina Maria Cristina.

A més d'incorporar la novetat de prohibir la circulació de camions, l'Ajuntament activarà la fase d'alerta del pla bàsic d'emergències, tal com és habitual en grans esdeveniments. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana també ha establert un dispositiu de mobilitat per minimitzar les afectacions.