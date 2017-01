Colau tornaria a guanyar en unes eleccions i ERC seria segona força

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tornaria a guanyar les eleccions, encara que baixa 2,8 punts en intenció de vot respecte al baròmetre municipal del mes de maig, mentre que ERC seria la segona força i el PDECAT perdria més de la meitat dels vots que va obtenir en els anteriors comicis.

Segons el baròmetre del mes de desembre de Barcelona presentat ahir pel primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, Barcelona en Comú mantindria el suport que va obtenir en les passades eleccions municipals, amb una intenció del vot que se situa en el 15,1%, un resultat similar a l'obtingut en les municipals del maig del 2015, amb un 15,2%.

En segon lloc se situaria ERC, amb un 11,9% de la intenció de vot (6,6% en les últimes eleccions), mentre que en tercer lloc figuraria el PDCat, amb un 5,5% (13,7%), seguit del PSC amb un 5% (5,8%). Ciutadans, segons el baròmetre, obtindria el 4,4% dels vots (6,7% el 2015), la CUP el 2,9% (4,5 %) i el PP l'1,3% (5,3%).

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és la política local més coneguda pels barcelonins, amb un 98,3%, seguida per Xavier Trias (PDECAT), que obté un 97,7%.

No molt lluny d'aquestes posicions se situa Alberto Fernández Díaz (PPC), conegut pel 80,7% dels enquestats, al qual segueixen Alfred Bosch (ERC), amb un 64,1%, Jaume Collboni (PSC), un 55,6%, i en les últimes posicions es troben Carina Mejías (C's) amb el 34,4% i María José Lecha (CUP) amb el 20,5%. Sobre les valoracions, la puntuació més alta la comparteixen Xavier Trias i Alfred Bosch, amb un 5,3, seguida per Ada Colau amb un 5,1, tres dècimes menys que les obtingudes en l'anterior baròmetre del maig.



Les reaccions polítiques

El president del grup d'ERC, Alfred Bosch, va valorar els resultats assegurant que «a ulls de la ciutadania es confirma que ERC és l'única alternativa al govern d'Ada Colau» i va remarcar que cal tractar els resultats del baròmetre de l'Ajuntament «amb precaució i modèstia», però va assenyalar: «assumim la responsabilitat de ser l'alternativa al govern Colau».

De la seva banda, el portaveu municipal de CiU, Joaquim Forn, va afirmar que el baròmetre evidencia que el govern de Colau «no està fent res per solucionar problemes com el turisme, o l'accés a l'habitatge, sinó que els està agreujant» i que el govern que encapçala Colau «viu de les rendes la gestió de Xavier Trias, que surt com un dels líder més ben valorats a l'enquesta».

D'una altra banda, la líder de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, va destacar «el desgast» del govern de Colau en ser «incapaç de solucionar problemes com el turisme, l'accés a l'habitatge i la mobilitat». Mejías va manifestar que «Ciutadans es consolida com a primera força constitucionalista que fa política útil per solucionar els problemes dels barcelonins».

Finalment, Carmen Andrés, del PSC, es va mostrar d'allò més «satisfeta» amb la valoració que rep Jaume Collboni a partir de les dades del baròmetre barceloní i va manifestar que els resultats d'aquest «avalen de manera clara el pacte subscrit amb la formació d'Ada Colau en el govern de Barcelona».