La direcció d'Òmnium Cultural es desmarca de la iniciativa dels fanals amb l'estelada

La direcció nacional d'Òmnium Cultural es va desmarcar de la iniciativa convocada a Vic per rebre els Reis d'Orient amb fanalets amb l'estelada. Després de la polèmica aixecada per la proposta, a la que s'havia sumat la secció local i comarcal d'Òmnium, el president de l'entitat, Jordi Cuixart, va enviar una carta a tots els presidents territorials per desmarcar-se de la iniciativa i demanar-los que siguin més «curosos» amb les campanyes que engeguen al marge de la direcció nacional.

En la missiva, Cuixart assegura que la proposta de les estelades a la cavalcada dels Reis «no concorda» amb el «pla de treball» d'Omnium. I per això reclama als responsables de l'organització que s'abstinguin de «fer o col·laborar en qualsevol acció no pròpia de l'entitat». «Com bé sabeu, aquest tipus d'accions no concorden ni amb el pla de treball de l'entitat ni amb la campanya nacional que ara mateix centra bona part dels esforços de l'entitat: Lluites compartides».

Paral·lelament, el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va admetre que «no li agrada» la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), iniciativa que ell «no faria», si bé va retreure a C's i PP la seva «polèmica orquestrada». Rufián va recordar que «fa quatre anys que l'ANC i Òmnium fan aquest tipus d'acte», per la qual cosa «sorprèn que C's i PP ara sí que s'interessin per Vic, una ciutat on no tenen representació». «Si la pregunta directa és si a mi m'agrada (la campanya), la resposta és no, no m'agrada. I jo la faria? No la faria. Però em sembla una polèmica una mica orquestrada, sobretot per part de C's, que és molt procliu a les polèmiques».

Paral·lelament, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, va exigir a TV3 que no retransmeti l'acte, ja que es «vol instrumentalitzar els nens» amb una intencionalitat «clarament política». Levy també va demanar que «imposi un criteri de neutralitat i sentit comú».

A tot això, la cadena catalana va contestar que la decisió està presa fa mesos i que la cadena només es responsabilitza de la seva emissió, i no pas «dels actes del voltant».