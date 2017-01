L´Estat nega el traspàs de Rodalies però promet «consens» en totes les decisions

El traspàs del servei de Rodalies per part de l'Estat a mans de la Generalitat de Catalunya va tornar a ser el principal element de discrepància entre el Govern català i l'executiu espanyol. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va negar que l'Estat vulgui cedir la titularitat i es va limitar a oferir el compromís de «prendre totes les decisions de manera consensuada» amb el Govern. Emmarcat en aquesta voluntat, De la Serna va anunciar que el ministeri ultima un nou Pla de Rodalies «més actualitzat» i amb el que pretén fixar «les prioritats» en inversions i actuacions «conjuntament» amb el Govern. El conseller de Territori, Josep Rull, i la consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, van tornar a reclamar les inversions pactades anteriorment entre el Govern i l'Estat.

Després de la reunió mantinguda ahir al matí a Barcelona, al departament de Territori, i on va estar present el president d'Adif, tant el ministre com els consellers van coincidir en la necessitat d'actuar sobre el servei de manera urgent. Però un cop fet el diagnòstic més general, la discrepància va ser total entre les dues administracions.

Rull es va mostrar disposat a «dialogar» amb l'Estat sobre totes les qüestions que el govern espanyol vulgui, però va avisar que en aquesta matèria, les coses ja estan molt clares. En aquest àmbit «està tot parlat amb l'Estat». «Hi ha plans fets, compromisos i documents amb xifres, calendaris i inversions, que malauradament no s'han complert. Per tant, diàleg sí, però el que calen són fets», va dir el conseller recordant tot el llistat de plans i acords assolits entre la Generalitat i l'Estat en les darreres dècades per millorar Rodalies, així com el que considera un «gran i greu nivell d'incompliment» dels mateixos.

Rull va insistir que per «garantir el compliment dels compromisos» i acabar amb «l'escepticisme» que provoca l'Estat amb les seves voluntats de nous acords en Rodalies, el que cal és el traspàs de la titularitat completa del servei. «És una reivindicació bàsica i transversal de la societat catalana. Volem el control dels trens, les vies i les estacions, i serà el millor mecanisme per restablir i garantir la confiança i que el que es promet, es compleix», va sentenciar el conseller de Territori.

Per la seva part, Íñigo de la Serna va voler estirar de bon to i bona voluntat, però tant dins de la reunió com a la roda de premsa conjunta posterior, es va negar a cedir en el traspàs. «La nostra posició és la de seguir sostenint la residència de la titularitat», va dir, tot matisant que Foment té la intenció que en infraestructures cabdals com aquestes «es pugui ser capaç de compartir les decisions i les prioritats en la gestió» amb la Generalitat. «Les prioritats de les obres, per exemple, les hem de compartir», va afegir. Aquesta és, per al ministre, la màxima cessió a la que podrà arribar Foment en Rodalies, topant així de ple amb la reivindicació del traspàs que fa el Govern. De la Serna, que va recordar que «altres comunitats autònomes també ho demanen i la posició de Foment és la mateixa», va voler que la seva decisió s'interpreti com una qüestió de concepció i no com un atac a Catalunya.



Una nova solució

Íñigo de la Serna també va anunciar que el ministeri ultima un nou Pla de Rodalies, cosa que va provocar que Rull recordés que de documents semblants ja n'hi havia molts signats i compromesos. «El que cal no és un altre pla, sinó complir els que hi ha», va dir. El ministre, però, va advertir que alguns d'aquests plans anteriors estan fets «fa molts anys» i podrien «condicionar l'acció executiva i suposar un perjudici» en fixar com a prioritàries actuacions que ara no ho són i obviar-ne d'altres més urgents.

És per això que el ministre va defensar aquest nou document que prepara i que vol «consensuar» amb el Govern abans de presentar-lo, per fixar «conjuntament» les prioritats. «En el marc de negociació, aquest seia un capítol especial, on pretenem fer una proposta de pla que volem que sigui actualitzat, que estableixi les prioritats d'aquests moments. Estem treballant en això i estem en una fase molt avançada per presentar-la en una comissió tècnica al Govern», va concloure el ministre.