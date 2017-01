Puigdemont: «L´any que ve no seré president» de la Generalitat

Carles Puigdemont ha assegurat avui que no serà president d'aquí a un any, ja que no té "cap vocació" de ser candidat a la presidència de la Generalitat, perquè el seu "compromís" és el de culminar el procés independentista, una "nova etapa" que requereix "nous lideratges".

Puigdemont ha participat avui en el programa especial de Ràdio Barcelona amb motiu dels 50 anys de la campana solidària "Cap Nen Sense Joguina", de cara a la nit de Reis, juntament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Durant la seva intervenció en el programa, Puigdemont ha afirmat que deixarà de ser president de la Generalitat com ja va apuntar al seu moment, rebutjant presentar-se a la reelecció, ja que la seva tasca "acaba" quan es convoquin eleccions: "No tinc cap vocació de ser candidat", ha recalcat.

En aquest sentit, el president català ha ressaltat que l'"encàrrec" de la ciutadania i el seu "compromís" és el de culminar el procés d'un "Estat postautonòmic" a un de "preindependència", pel que la seva feina "acaba aquí".

"Vull un Estat nou, ve una nova etapa que requereix noves eines i nous lideratges, i no és la meva vocació ser candidat" a la presidència de la Generalitat, ha argumentat el president.

Puigdemont, d'una altra banda, ha destacat la "voluntat de diàleg acreditada" de la Generalitat amb el Govern i, en aquest sentit, ha reiterat la seva disposició a reunir-se amb Mariano Rajoy: "En el moment en què m'inviti, jo hi aniré sense el menor dubte", ha dit el president, encara que ha precisat que no s'ha fixat encara cap data per a una possible reunió entre els dos mandataris.

Respecte al referèndum, Puigdemont ha defensat que aquest serà "efectiu" i tindrà "credibilitat" si la ciutadania "el fa seu" amb una àmplia mobilització.

Preguntat sobre a quin percentatge li atorgaria validesa, el president de la Generalitat ha dit que a la meitat de la participació més un vot, encara que ha manifestat la seva disposició a parlar sobre un altre possible quòrum