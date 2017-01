Fanalets independentistes en la cavalcada dels Reis d'Orient a la ciutat de Vic

Immersa en una forta polèmica, Vic va rebre els Reis de l´Orient amb algunes famílies portant fanalets independentistes de l'ANC i Òmnium Cultural. Les organitzacions sobiranistes -tot i que després Òmnium es va desmarcar- van iniciar una campanya per animar la població a rebre Ses Majestats amb «fanalets de l'estelada» a la cavalcada, que va ser retransmesa per TV3, la qual cosa va generar fortes crítiques durant tota aquesta setmana per part de l'oposició, la Delegació del Govern a Catalunya i entitats com Societat Civil Catalana, que van titllar la proposta d´«instrumentalització».