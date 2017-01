Puigdemont: «D'aquí a un any no seré president de la Generalitat»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van coincidir ahir a refermar la seva negativa a presentar-se com a caps de llista a les pròximes eleccions catalanes. Tots dos van obrir les vint hores de ràdio que Ràdio Barcelona va fer amb el programa especial «Cap nen sense joguina», i en una distesa conversa van assegurar que cap dels dos vol encapçalar les llistes al Parlament de les seves respectives formacions.

A més, parlant de la possibilitat de convocar el referèndum sobre la independència de Catalunya, Colau va reclamar que sigui una consulta que tingui «garanties i seguretat» i que pugui aconseguir el «reconeixement» dins i fora de Catalunya. Puigdemont, per la seva part, va respondre a l'alcaldessa segur que així serà i que el referèndum serà «efectiu si la majoria de la població participa».

«D'aquí a un any no seré president de la Generalitat». Així de rotund es va voler expressar Puigdemont en ser preguntat sobre com veu el seu futur polític més immediat. I és que, tal com ja va explicar en alguna ocasió, les pressions internes de part del seu partit –el PDeCAT- semblen no afectar-lo.

«El calendari que ens hem marcat és de 18 mesos, i s'acaben a l'estiu. Pot haver-hi un parell de mesos d'allargada tècnica. Però ens hem compromès a convocar eleccions constituents com a màxim sis mesos després del referèndum i la meva feina s'acaba en aquest propòsit, i no tinc cap vocació de ser candidat», va assegurar el president, tot afegint que no contempla cap possibilitat que passi per no celebrar el referèndum i veure's forçat a convocar unes eleccions abans d'hora.

«L'escenari, el compromís que tinc i l'encàrrec que se'm fa és culminar el període de la postautonomia a la preindependència, i s'acaba aquí. Jo vull que el que vingui després sigui un estat nou. Si el poble no ho vol, és una nova etapa que en qualsevol cas demana noves eines i nous lideratges», va concloure Puigdemont.

Per la seva part, preguntada per si ella, Colau, s'hi veuria encapçalant la candidatura a la presidència de la Generalitat pel nou partit que està gestant el seu espai polític, l'alcaldessa de Barcelona va voler negar la major amb contundència. «Seré tan rotunda com l'actual president. Rotundament, no», va sentenciar. «M'he presentat per ser alcaldessa de Barcelona, li dono la màxima importància i no em penso presentar a unes altres eleccions», va dir. En tot cas, va explicar, s'hi pot veure repetint com a alcaldable a les pròximes municipals, però de cap manera en unes eleccions catalanes. «Si em torno a presentar a l'alcaldia serà perquè l'assemblea ciutadana ho decideix, però si m'imagino a algun lloc és com a alcaldessa».

Durant la conversa, també van ser preguntats tots dos pel referèndum d'independència que el Govern català s'ha compromès a convocar al setembre i que l'espai de Colau reclama que sigui acordat amb l'Estat. Sobre això, l'alcaldessa va exigir a l'executiu que «expliqui i detalli millor» quines seran «les garanties» del procés i de la consulta en sí. «Que tothom se senti cridat és per a mi essencial. I això és complex. I té a veure també amb el paper dels funcionaris, les condicions de seguretat. Aquest detall complet correspon al Govern explicar-lo i fer la proposta de les garanties de reconeixement que tindrà tant a Catalunya i l'Estat com internacionalment», va sentenciar l'alcaldessa.

Puigdemont es va mostrar segur del referèndum que impulsa i, sense voler donar xifres de participació exigible, va centrar en la mobilització de la cita la clau per al seu reconeixement. «Serà efectiu si la gent se'l fa seu, si la majoria de la població diu que és vàlid l'instrument i hi participa», va comentar, tot concloent que «si la immensa majoria participa i li dóna credibilitat, tindrà efectes».