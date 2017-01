El Front Nacional francès vol que la justícia investigui Jordi Pujol Jr.

El Front Nacional (FN) vol que la justícia francesa investigui les sospites que envolten a Jordi Pujol Ferrusola, fill primogènit de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, per un suposat cas de corrupció urbanística a Perpinyà en el que també podria estar implicat un responsable polític francès.

En concret, Louis Alliot, eurodiputat del FN i regidor d'aquest partit ultradretà francès a Perpinyà, va reclamar ahir a la Fiscalia del seu país que iniciï una investigació, sobre la base de les revelacions publicades ahir al mitjà digital El Confidencial sobre un suposat escàndol financer en aquella ciutat amb Jordi Pujol Ferrusola com un dels actors principals.

Segons el citat rotatiu digital, el fill gran de l'expresident català va intervenir a través d'una de les seves empreses en la compra d'uns terrenys rústics «manifestament infravalorats» destinats a la construcció d'un centre comercial amb ajuda «d'un soci francès ben connectat políticament». Així, Pujol Ferrussola hauria multiplicat per cinc el valor d'uns terrenys en pocs mesos, comprant-los per uns 750.000 euros i poc després en costaven quatre milions en aconseguir una requalificació per construir un centre comercial amb «un soci francès ben connectat políticament». Per aquesta operació la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia (Udef) investiga al fill gran dels Pujol per corrupció i blanqueig. A més, segons l'actual alcalde de Perpinyà, els permisos es van concedir de manera «il·legal».

L'informe de la Udef es va entregar en un jutjat de l'Audiència Nacional i assenyala que en cas de confirmar-se suposaria la involucració de Pujol Ferrusola «en actes de corrupció urbanística executats a França, servint a més aquesta jurisdicció per blanquejar capitals, tant els invertits inicialment quant a la seva procedència com les plusvàlues gestades com a conseqüència de dur a terme operacions que presumiblement serien il·lícites».

En un comunicat, l'eurodiputat del FN va considerar justificat un procediment judicial sobre «aquest escàndol, tenint en compte quant de fortes que són les sospites i de colossals les sumes en joc». Alliot, que és la parella de la presidenta del Front Nacional, Marine Le Pen, va afegir que tant l'Ajuntament de Perpinyà com l'estructura intermunicipal de la qual forma part hauran de constituir-se en acusació particular en cas que es confirmin les sospites de delictes. L'eurodiputat ultradretà va destacar que la investigació llançada a Espanya per la Udef s'emmarca en un cas més ampli de blanqueig que esquitxa a diversos polítics de Catalunya.