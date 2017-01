Munté admet que el seu nom «sona» a les travesses però s'ho mira amb «distància»

n La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va assegurar ahir que mira amb «distància» el debat successori al PDeCAT perquè prefereix concentrar-se en el més immediat, però va admetre que apareix en les travesses com a possible candidata a la Generalitat en les pròximes eleccions.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la portaveu va evitar d'aquesta manera entrar en el debat successori, després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegurés que no serà president d'aquí a un any, ja que el seu compromís, segons va dir, és culminar el procés independentista amb el referèndum del setembre vinent.

En ser preguntada per si serà ella candidata pel PDeCAT, va dir que mira la qüestió «amb una certa distància», atès que no estan convocades eleccions en aquest moment. Va recordar que el Govern té un full de ruta que estableix un referèndum per al setembre i unes posteriors eleccions, que ja serien de tipus «constituent» d'un hipotètic Estat català, en cas de victòria de l'independentisme en la consulta prèvia.

D'aquesta manera, va remarcar que, quan les eleccions 2estiguin situades al calendari», el PDeCAT haurà d'escollir llavors «el millor candidat», però va incidir: «La data -dels comicis- no està fixada; prefereixo centrar-me en el més immediat i no vull perdre el temps amb quinieles». La consellera va admetre que el seu nom «sona» a les travesses, perquè està prop del president Puigdemont i és vicepresidenta del seu partit, però a la vegada va subratllar que en el PDeCAT hi «han hagut, hi ha i hi hauran» persones amb «potència i capacitat de lideratge», sense revelar si ella es postularà com a candidata arribat el cas.

Reaccions sobre el president

D'altra banda, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va mostrar respecte per la decisió de Puigdemont de no presentar-se com a candidat en unes futures eleccions. També a Catalunya Ràdio va assegurar que la prioritat ara és la de «convocar, organitzar, guanyar i aplicar» el referèndum per la independència. D'aquesta manera, Junqueras va demanar anar «pas a pas», sense desviar-se de l'objectiu principal i treballar perquè «les coses surtin bé». «No tenim temps d'abocar les forces en altres escenaris», va insistir.

Des de l'oposició, el coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, va considerar que l'anunci del president «obre el debat de la successió» dins el PDeCAT i «afegeix més inestabilitat a la situació política a Catalunya». «El 2017 veurem una situació de certesa i d'incertesa; la certesa és que no hi haurà cap referèndum per separar Catalunya i la incertesa és la que ha provocat el president amb les seves declaracions», va retreure ahir Albiol.

Des de Ciutadans, el secretari general dMatías Alonso, va considerar que Puigdemont «es veu amb poques forces per seguir». «Potser aquest procés que vol endegar el té una mica fatigat», va opinar Alonso davant els periodistes després d'assistir a l'acte de la Pasqua Militar a Barcelona. «És possible que tampoc es vegi guanyador d'unes eleccions», va afegir.