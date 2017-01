Les estacions d´esquí tanquen un Nadal "positiu" tot i la falta de nevades

Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida tanquen una campanya de Nadal positiva malgrat la falta de nevades. Els complexos han venut uns 220.000 forfets, per sobre de les previsions. L'ocupació ha quedat més frenada, excepte per Cap d'Any, quan va arribar al 95%. A les comarques de Girona l'ocupació de turisme de neu ha arribat fins a un 85%. L'afluència turística en general s'ha concentrat per cap d'Any en contrast amb uns primers dies de Nadal "molt fluixos", perquè la majoria d'establiments han tancat. A la Costa Daurada, en plena temporada baixa, els pocs establiments que han obert han tingut una ocupació del 60% per Nadal i d'entre el 70% i el cent per cent per Cap d'Any. Els establiments rurals de les Terres de l'Ebre han tingut una ocupació testimonial aquestes festes, tret de cap d'Any.

Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, l'anticicló que ha allunyat les nevades del Pirineu ha fet anul·lar algunes reserves i l'ocupació global des del 26 de desembre fins aquest pont de Reis s'ha quedat al 70%, cinc punts menys del previst.

El Patronat de Turisme estima que l'esquí ha deixat aquestes festes un impacte econòmic de 40 milions al Pirineu de Lleida. Pel conjunt de la demarcació hi han passat uns 100.000 turistes que han fet 225.000 pernoctacions.

Per la seva part la cap de comunicació de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG), Marina Figueres, explica que els paquets turístics oferts pels establiments han animat el sector. "Hem de tenir en compte que molts hotels oferien l'allotjament, l'esmorzar, el sopar i la festa de cap d'any, i això ha atret molt client", comenta. Figueres explica també que una altra clau ha estat la millora econòmica, i que s'ha notat en comparació a altres anys. Per contra, els dies de Nadal "han estat molt fluixos" segons Figueres perquè la majoria d'establiments han tancat

Les sensacions també han estat bones a les estacions d'esquí. Tot i que ja era de preveure, alguns hotels de la zona han arribat a fregar el ple absolut. Les nevades de principi de temporada han estat un incentiu per els amants de l'esquí, i de fet, moltes de les reserves ja estaven fetes des del passat pont llarg.

El director general de Masella, Xavier Nolla, reconeix que estan contents i que aquesta temporada "està sent molt millor que l'anterior". Nolla vincula aquestes bones xifres a la gran oferta pel que fa a quilòmetres esquiables. Entre La Molina i Masella (Alp 2500) s'ha arribat als 109 quilòmetres, i amb pràcticament totes les pistes obertes. "Això ha atret molta gent que tenia ganes d'esquí", ha conclòs.

A Tarragona la celebració del Cap d´Any és l´efemèride que atreu més visitants als establiments turístics de la demarcació durant les festes nadalenques. Nombrosos grups de famílies i amics, eminentment catalans, de la resta de l´Estat i francesos, han omplert hotels, càmpings i cases rurals coincidint amb l´entrada al 2017. Durant la resta de dies, però, l´ocupació turística a la demarcació ha estat més aviat discreta.

Malgrat tot, són dades esperades pel sector, en tractar-se de temporada baixa. "No hem tingut sorpreses i, tret de Cap d'Any, en què sí que s'ha notat una ocupació acceptable en els establiments hotelers oberts, per Nadal creiem que s'ha situat al voltant del 60%", ha explicat a l´ACN la portaveu de l´Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Teresa Clavé, a l´espera de conèixer les dades oficials que facilita l'Observatori Turístic del Parc Científic.

El cap de setmana de Cap d'Any ha estat, indiscutiblement, el punt àlgid de l'ocupació turística de les cases rurals a les Terres de l'Ebre durant aquest període festiu. De fet, el ple total durant les dos o tres nits al voltant d'aquesta data ha suposat el gran gruix de pernoctacions, en contrast amb l'escassa o testimonial ocupació assolida durant la resta de jornades festives. "Hi ha molta diferència entre el cap de setmana de Cap d'Any amb Nadal i Reis", ha constatat Juanjo Bel, portaveu de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre).