Arrimadas: «El Govern no tindrà més remei que convocar eleccions d´aquí poc»

La líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha pronosticat aquest dilluns que el Govern "no tindrà més remei" que convocar eleccions "d'aquí poc" perquè es troba en un "carreró sense sortida". "Es percep clarament el final de cicle. Hem d'aprofitar el 2017 per recuperar el seny a Catalunya", ha afirmat. En aquesta línia, ha afegit que C's està "preparat" per una nova contesa electoral i ha reivindicat la seva formació com l'"alternativa" a l'executiu de Carles Puigdemont. En roda de premsa i al·ludint a unes declaracions de Neus Munté, Arrimadas ha lamentat que l'"única prioritat" del Govern sigui "repetir el 9-N". A més, ha criticat que el PDeCAT pretengui "recuperar" Artur Mas per "tornar a parlar del mateix".

