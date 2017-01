Anna Gabriel denuncia que Junts pel Sí ha intentat «eliminar» la CUP

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha denunciat aquest dilluns a la nit que Junts pel Sí ha intentat "eliminar" la formació de l´esquerra anticapitalista. En una entrevista a La Tuerka amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, Gabriel ha explicat que la coalició nacionalista formada per l´aleshores CDC, ERC i membres procedents de les entitats civils estava pensada "per guanyar" però es van trobar amb què necessitaven la CUP per assolir majories parlamentàries. "La gent diu que no guanya Junts pel Sí i que la CUP sigui imprescindible. No es fa aquesta lectura i comença el ´pressing CUP´", ha assegurat la diputada cupaire, que ha afegit que "ens han portat a un terreny per destruir-nos, que és diferent que gestionar o cavalcar en els contraccions".

"Ens han volgut eliminar i encara hi ha gent que treballa per destruir-nos", ha reiterat Anna Gabriel, en l´entrevista conduïda per Pablo Iglesias. Per Gabriel, l´electorat no va donar la majoria absoluta a Junts pel Sí pel pes que tenia l´ex-president Artur Mas en la candidatura i que va acabar renunciant a favor de l´actual president Carles Puigdemont, avui fa just un any.

Gabriel ho ha atribuït a què "potser hi havia gent que volia acabar definitivament amb el pujolisme i totes seves rèmores", o que "entenia que cal una veu més contundent amb l´anàlisi del què es necessita del tot el que suposarà la ruptura".