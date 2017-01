Miquel Sellarès, membre fundador de CDC, deu 157.000 € a la Generalitat

El Tribunal de Comptes va dictaminar el mes de juliol passat que el veterà activista independentista Miquel Sellarès va desviar irregularment 157.300 euros públics a una entitat fundada i presidida per ell. Aquests fons eren part del pressupost d'1,7 milions d'euros concedit per la Generalitat i per la Diputació de Barcelona el 2009 al Centre de Documentació Política (CDP), una fundació creada i presidida per Sellarès, participada per les dues administracions públiques, informava l'edició d'ahir de El País.

Miquel Sellarès, que va ser membre fundador de Convergència Democràtica de Catalunya i primer director general dels Mossos d'Esquadra, va decidir sense autorització desviar part del pressupost del CDP a una altra entitat presidida per ell, el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC), segons el Tribunal de Comptes.

El cas va ser remès l'any 2011 per la Sindicatura de Comptes catalana al Tribunal. El CDP va ser liquidat aquell any per l'elevat deute que havia contret amb Hisenda i la Seguretat Social, segons la resolució. El Tribunal estableix que entre 2008 i 2010 Sellarès va decidir sense autorització del patronat la concessió de tres préstecs sense interessos al CEEC. El Tribunal de Comptes afirma que Sellarès «va actuar de manera greument negligent».

Sellarès va justificar al Tribunal que el patronat havia donat el seu vistiplau aprovant els comptes de l'exercici i que el CEEC compartia els mateixos objectius que el CDP.