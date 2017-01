El PDECat busca candidat

El president Carles Puigdemont va comunicar ahir oficialment a la direcció del PDECat que no optarà la reelecció després que fa uns dies fes pública una decisió que ja fa temps que tenia presa; i tot i que la cúpula del partit demana, per boca de la coordinadora general, Marta Pascal, «aturar» el debat de noms sobre els candidats a la presidència de la Generalitat fins que es convoquin eleccions, ahir ja es va obrir la veda.

La primera a refererir-se a futurs presidenciables va ser la vicepresidenta del PDECat, Neus Munté, que en una entrevista a TV3 va assegurar que l'expresident Artur Mas seria un «bon candidat» del partit en unes noves eleccions al Parlament. Munté va dir que Mas és «un gran actiu i molt vigent» i va destacar-ne el lideratge en la celebració del procés participatiu del 9-N, la projecció internacional i la capacitat d'atreure la «transversalitat» del país.



«Quan toqui»

«Quan toqui, amb la màxima unitat i lleialtat al projecte col·lectiu, prendrem les decisions que toqui», va asseverar Pascal en referència a les declaracions de Munté. La dirigent de l'antiga CDC va evitar posicionar-se sobre les travesses i va expressar «respecte» per la decisió de Carles Puigdemont, un exemple de «coherència». En aquest sentit, també va dir que el PDECat no es planteja la possibilitat que no acabi havent-hi un referèndum d'independència a Catalunya.



ERC no es posiciona

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, evitava posicionar-se sobre el debat successori que s'ha obert al PDECat i mantenia distàncies amb la formació que presideix Artur Mas. Sabrià optava per assegurar que tant si el candidat és Puigdemont com si ho és Mas o si ho acaba sent altra persona, els republicans mantenen la seva estratègia política: «No ens afecta. Governem bé conjuntament. Treballem per tenir un pressupost aprovat, i respecte dels temes interns de Convergència (PDECat), estem segurs que seran capaços de resoldre'ls», va valorar.

D'altra banda, i en aquest context, el Partit Popular va tornar a reclamar ahir a Puigdemont que sigui «responsable» i acudeixi a la Conferència de Presidents del 17 de gener. A la sortida del comitè de direcció del PP, el vicesecretari de Comunicació, Pablo Casado, va indicar que la formació espera que tant Puigdemont com el lehendakari, Iñigo Urkullu, acudeixin a aquesta cita juntament amb la resta de presidents autonòmics, perquè no només s'hi parlarà de finançament sinó dels «grans objectius per a tot Espanya».