Pujol júnior hauria evadit 4,5 milions des que és investigat

Els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) encarregats d'investigar a Jordi Pujol Ferrusola i a la seva exdona sostenen en un informe lliurat al jutge que la parella «ha sostret a la previsible acció de la justícia 4.464.463,27 euros una vegada ja iniciat el procediment judicial», segons publicava l'edició d'ahir del diari ABC. L'informe, amb data del 27 d'octubre passat, assevera que el primogènit de Jordi Pujol i de la que va ser la seva esposa, Mercè Gironés, han usat un entramat en «jurisdiccions foranes» per al «alçament de béns».

La Policia Judicial es lamenta que els «quantiosos fons» són «de difícil o impossible localització per l'agilitat en les transaccions internacionals i la llibertat de moviments de què gaudeixen els investigats». Aquesta afirmació és un toc d'atenció al magistrat de l'Audiència Nacional que dirigeix la causa, José de la Mata, titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, al que el Cos li demana, sense citar-ho expressament, severes mesures cautelars.

La investigació la va iniciar l'anterior titular interí del jutjat, Pablo Ruz, el 2012, i els investigats van tenir coneixement de la mateixa en temps real per la filtració de la compareixença de María Victoria Álvarez, exparella sentimental de Jordi Pujol Ferrusola, el testimoniatge de la qual a l'Audiència Nacional va ser el detonant de les perquisicions judicials.

L'inspector en cap del Grup encarregat del cas sosté que «hem d'interpretar tots els moviments esdevinguts des d'octubre de 2012 com els de una persona que té coneixement de la recerca a la qual està sent sotmès, pretenent, d'una banda conferir-se de certa credibilitat i, per una altra, procurar situar fora de l'abast de la justícia espanyola el major muntant de capitals que sigui possible, per evitar la seva confiscació com així ha succeït».



La UDEF acusa Felip Puig

D'altra banda, segons publicava ahir El Mundo, la Policia Judicial situa a l'exconseller de Convergència i Unió (CiU) Felip Puig com una peça clau en la trama de corrupció de la família Pujol. La UDEF sosté davant l'Audiència Nacional que qui va ser home de confiança dels expresidents catalans Jordi Pujol i Artur Mas va afavorir els interessos del fill del primer des de la Generalitat fins al punt de propiciar un bluf de cinc milions d'euros amb un abocador en la localitat tarragonina de Tivissa.Els investigadors consideren que el clan Pujol «va influir de forma clara» sobre Puig.