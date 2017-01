Diàleg, però de sords

Jornada política intensa (una més), la d'ahir, a Barcelona, amb la reunió entre la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría –l'enviada especial de Rajoy a Catalunya– i el vicepresident català, Oriol Junqueras –la cara més amable de l'administració Puigdemont– com a punt central de l'ordre del dia. Amb «l'operació diàleg» de l'Executiu surant en l'aire i poca cosa més, la trobada no va servir per avançar en l'argument central de la legislatura catalana (i espanyola): el referèndum de secessió que el president Carles Puigdemont diu, per activa i per passiva, que convocarà abans que acabi l'any («Complir el compromís és la millor manera de correspondre a l'immens honor que em va fer el Parlament avui fa un any. A fons i fins al final!», piulava, ahir, al Twitter).

Així, mentre Junqueras entrava a l'encontre –no confirmat per part de la banda espanyola fins tard– amb la intenció de parlar de pensions, de deute públic i, és clar, del referèndum, Sáenz de Santamaría, que abans de trobar-se amb el vicepresident català va dinar amb Xavier García Albiol, el líder del PP a Catalunya, es mostrava disposada a parlar de tot, menys de la consulta referendària sobre la independència. «És un bon moment per al diàleg», declarava en arribar a la seu de la Conselleria d'Economia, i afegia, ràpidament, que el Govern d'Espanya «no té capacitat» per negociar un referèndum d'autodeterminació: «Un govern pot parlar del que pot parlar, i el Govern d'Espanya, igual que el d'Alemanya o l'italià, no té capacitat per decidir sobre el referèndum, perquè això correspon decidir-ho al conjunt del poble espanyol». Previntavament, al matí, des del palau de la Generalitat, la portaveu del Govern català, la consellera Neus Munté, afegia un sintagma preposicional a «l'operació diàleg» de l'Executiu central: «de maquillatge»; i, en aquest context, es limitava a reclamar a la vicepresidenta espanyola disposició per negociar les 46 mesures que en el seu moment va posar sobre la taula la Generalitat. En paral·lel, Soraya Sáenz de Santamaría, de visita a Reus, dedicava diversos elogis al paper que ha jugat Catalunya en la recuperació econòmica espanyola: «Hem recuperat la meitat de llocs de treball destruïts durant la crisi econòmica i, en particular, Catalunya ha estat activa i ha contribuït especialment a la recuperació amb 350.000 llocs de treball», va dir.

I si el diàleg entre els governs català i espanyol, com a mínim pel que fa al referèndum, continua en hores molt baixes, la relació de JxSí, coalició que sustenta el govern de Puigdemont, i la CUP, el soci necessari per la pervivència del full de ruta independentista, tampoc viu un moment excessivament dolç: sense anar més lluny, la diputada cupaire Anna Gabriel acusava, en una entrevista al programa de televisió del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que JxSí ha intentat «eliminar» la CUP. «Ens han volgut eliminar i encara hi ha gent que treballa per destruir-nos», va afirmar