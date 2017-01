Una dona amb un peu lesionat va al metge i li donen hora per d'aquí a dos anys

Una dona amb una malaltia en un peu que li impedeix caminar amb normalitat des de fa un any ha estat citada per l'Institut Català de la Salut (ICS) per a una primera visita a l'Hospital Vall d'Hebron, el 14 de novembre de 2018, dos anys després que el seu traumatòleg l'hagi derivat a aquest centre.

Fonts de l'entitat CE SAP Muntanya, membre de la Marea Blanca, han assegurat avui a Efe que la pacient va ser derivada a Vall d'Hebron al juliol del passat 2016 pel seu especialista, pel que si finalment és visitada per primera vegada el citat dia de novembre del 2018 hauran passat més de dos anys i mig.

La pacient ha passat per tots els tractaments recomanats, com infiltracions, rehabilitació i ortopèdia, però cap d'ells ha donat resultats positius i segueix sense poder caminar bé, a més de patir dolor.

A causa d'aquest problema mèdic, la dona fa un any que té la baixa laboral, han indicat les mateixes fonts.

Una portaveu de SAP Muntanya, que ha fet públic el document de citació a la pacient, ha assegurat a Efe que aquest cas no és l'únic del qual tenen coneixement i que tenen un llistat de pacients als quals s'estan comunicant visites per a finals del 2018 "i fins i tot més tard".

Aquesta entitat ha denunciat, a més, que la pacient afectada va tenir coneixement d'aquesta primera visita a Vall d'Hebron gràcies al seu doctor de capçalera que va accedir al seu historial i que l'hospital encara no es els ho ha comunicat oficialment.

Un portaveu de l'Hospital Vall d'Hebron ha reconegut a Efe que "és cert que hi ha aquest cas", encara que ha precisat que es tracta "d'una primera visita i no d'una actuació urgent".

"Sabem que no és agradable i l'hospital i el Departament de Salut estan treballant per millorar-lo. No és una situació general, encara que hi pot haver algun cas, però no passa en totes les consultes externes ni en totes les especialitats", ha afegit el portaveu de l'hospital.

Les mateixes fonts han assegurat que en totes les intervencions quirúrgiques que per llei tenen establert un temps màxim d'espera "l'hospital compleix els terminis".

El Departament de Salut ha informat a Efe que en els pressupostos per a aquest any 2017 s'inclou una partida de 45 milions d'euros per a un pla de xoc per reduir les llistes d'espera amb el qual preveu reduir a la meitat el temps d'espera per a visites a especialistes i consultes externes i un 10 % el nombre de persones que esperen per ser operades.