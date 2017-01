Intercepten 500 quilos de cocaïna al Port de Barcelona

n L'Agència Tributària i la policia espanyola van interceptar dilluns a la matinada 500 quilos de cocaïna distribuïts en 20 bosses d'esport a la terminal BEST de Hutchinson Ports. Els agents van descarregar la droga i van iniciar una investigació amb l'objectiu de determinar la procedència de la cocaïna.

La càrrega va arribar en el transcurs de la matinada de diumenge a dilluns al Port de Barcelona en un vaixell procedent de Sud-amèrica. Cada bossa contenia uns 20 quilos de cocaïna i el decomís s'ha convertit en un dels més importants dels últims anys a les instal·lacions portuàries de la capital catalana. De moment, segons fonts policials, encara no s'han produït detencions.

Precisament, l'Agència Tributària, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, van confiscar un total de 116 quilos de cocaïna que es trobava amagada en un contenidor procedent del Brasil el passat 30 de desembre i que es va saldar amb la detenció de la persona que els investigadors consideren presumpte responsable de la recepció de la droga a la seva arribada a Catalunya.

La droga confiscada té un valor al mercat il·legal d'uns 6,3 milions d'euros. El sistema utilitzat per l'organització criminal és el conegut com «ganxo cec» o rip off, que consisteix a introduir en un contenidor, sense coneixement de l'empresa expedidora ni de la importadora de la mercaderia legal, una determinada quantitat de droga, normalment en bosses d'esport, que serà descarregada posteriorment quan el contenidor arriba al port i abans de ser entregada la mercaderia legal.