El jutge investiga el pare de Nadia per «provocació i explotació sexual»

El Mossos d'Esquadra van trobar imatges «de contingut sexual» de Nadia Nerea entre el material confiscat als pares, durant el registre al domicili de la família. A les imatges, que es troben en un llapis de memòria, es veuria la nena posant despullada.

El jutge que investiga la suposada estafa dels pares de Nadia amb les donacions per al seu tractament considera que les fotografies suposen indicis «clars» que el pare va utilitzar la nena per a pornografia infantil.

Després de rebre ahir de part dels Mossos d'Esquadra les imatges de contingut sexual trobades als arxius informàtics dels pares de la menor, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) ha acordat citar els progenitors divendres que ve 13 de gener, en considerar que podrien haver comès els delictes d'elaboració i tinença de pornografia infantil, així com d'exhibicionisme i provocació sexual.

El jutge sosté que aquesta troballa no suposa una simple sospita, sinó «la constància i evidència de clars indicis objectivats de participació de la persona investigada (en aquest cas, el pare) en la comissió dels referits delictes de provocació sexual i explotació sexual», segons el TSJC.

El magistrat va autoritzar a més els Mossos d'Esquadra a registrar el contingut de 13 llapis de memòria, set targetes de memòria i 3 discos durs i altres terminals informàtics dels pares de Nadia que encara estaven sense analitzar.

En l'anàlisi de part del material informàtic intervingut en els registres del domicili i d'un comerç propietat de la parella, els Mossos d'Esquadra van localitzar diverses imatges de contingut sexual de la menor, que ahir mateix van posar en coneixement del jutge.

Segons va informar el TSJC en un comunicat, el material gràfic que la Unitat Territorial d'Investigació del Pirineu Occidental dels Mossos va remetre al jutjat podria ser constitutiu de diverses infraccions penals, concretament dels delictes d'elaboració i tinença de pornografia infantil, així com d'exhibicionisme i provocació sexual.

Davant d'aquesta situació, el jutge ha citat divendres que ve, 13 de gener, a les deu del matí la mare de la nena, Margarita Garau –que està en llibertat amb càrrecs– i a les 11.00 hores, el pare, Fernando Blanco, que segueix en presó preventiva.

En l'acte en el qual va acordar retirar la custòdia de Nadia als seus pares, el jutge va remarcar que els progenitors de la menor, que s'investiga si realment patia una malaltia rara, van gastar en fins particulars aliens al tractament de la menor almenys 600.000 dels 918.000 euros que van recaptar en donatius per a la nena des de l'any 2008.

El magistrat acusa també els pares de Nadia de perjudicar la nena, que ara té onze anys, amb mètodes que ratllen la mendicitat, per no haver-li proporcionat el tractament mèdic adequat, si realment està malalta, o per mediatitzar-la de forma «insostenible», per aconseguir amb la compassió que la beneficència costegés el seu «alt nivell» de vida.

Els pares de Nadia, que havien popularitzat la seva filla amb freqüents aparicions als mitjans per demanar fons per al seu tractament, van ser detinguts el passat 7 de desembre pels Mossos quan, segons el jutge, estaven plantejant fugir d'Espanya.

El Govern català va assegurar ahir que mantenen una «comunicació contínua» amb els familiars de Nadia Nerea que ara mateix es fan càrrec de la nena a les Illes Balears a través del govern Balear. Així ho va informar la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, després de saber la notícia.