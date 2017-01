Mor Joan Rodés, un dels impulsors de la investigació mèdica a Catalunya

El metge Joan Rodés, catedràtic de Patologia Digestiva i un dels impulsors de la investigació mèdica a Catalunya, va morir ahir a l'edat dels 78 anys. Rodés era considerat un dels hepatòlegs més prestigiosos del món. Va ser director general i director d'investigació de l'Hospital Clínic i va rebre nombrosos reconeixements, com la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Recerca i la Medalla d'Or de la Generalitat per la seva investigació en l'àmbit de les malalties hepàtiques.

Nascut a Barcelona el 1938, Joan Rodés es va especialitzar el 1962 en medicina interna i aparell digestiu, i el 1967 es va doctorar en Medicina. L'any següent, el 1968, va crear la Unitat d'Hepatologia del Clínic i, des d'aquell mateix any, va ser catedràtic de Medicina a la Universitat de Barcelona, de la qual es va convertir en professor emèrit el 2008. Aquest mateix any va ser investit com a doctor honoris causa de la Universitat de Girona.

En la seva etapa com a cap de la Unitat d'Hepatologia, Rodés va crear beques i ajudes perquè els professionals del Clínic poguessin dedicar-se a la investigació i formar-se en altres centres, i va ser clau en el foment de la investigació no només a l'Hospital Clínic i l'IDIBAPS, sinó també en àmbits ministerials i internacionals.

A principi de la dècada dels noranta, el doctor Rodés va impulsar la creació de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), del que va ser director des de la seva creació, el 1996, fins al 2008.

Al llarg de la seva trajectòria, el prestigiós metge va rebre nombroses distincions tant a nivell català i estatal com internacional, entre les que destaquen la Creu de Sant Jordi (2001), el Premi Nacional de Recerca (2006) i la Medalla d'Or de la Generalitat (2015) en reconeixement per la tasca desenvolupada durant més de 40 anys al món de la medicina i per la seva recerca en l'àmbit de les malalties hepàtiques.