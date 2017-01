El Parlament rep la sentència contra les lleis de desconnexió

n Els serveis jurídics de la Mesa del Parlament han notificat la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la les ponències parlamentàries conjuntes de les tres lleis de desconnexió. La sentència, del mes de desembre passat, és el resultat del recurs d'empara presentat per Ciutadans i suposa l'anul·lació de la creació de les ponències per a la redacció de les tres normes: la de protecció social catalana, de règim jurídic i de l'administració tributària.

Tot i això, les tres ponències no estaven funcionant i les lleis en tràmit al Parlament sobre aquestes qüestions s'han impulsat com a proposició de llei a proposta dels grups de JxSí i de la CUP. Durant la reunió de la Mesa, però, no es va produir cap debat al respecte, sinó que l'òrgan es va limitar a prendre consideració de la sentència.

Anul·lació de les ponències

La conseqüència directa de la sentència és l'anul·lació de la creació de les ponències a la Cambra catalana, tot i que les tres estaven ja caducades i no estaven funcionant, segons han indicat fonts parlamentàries.

D'altra banda, les normes s'havien acabat impulsant fora d'aquestes ponències i continuen el seu tràmit parlamentari sense que cap grup s'oposés a la seva tramitació, han indicat les mateixes fonts.