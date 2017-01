El president del PDeCAT, Artur Mas, va traslladar aquest dilluns a la direcció del partit que no té la intenció de ser el candidat a la presidència de la Generalitat a les properes eleccions al Parlament. Segons ha avançat l'ARA i han confirmat fonts de l'executiva a l'ACN, Mas va comunicar el seu posicionament durant la darrera reunió del Comitè Nacional, integrat pel nucli dur de la formació i els càrrecs institucionals, entre els quals Carles Puigdemont, que també ha rebutjat concórrer a uns nous comicis.

Tot i mantenir la negativa de tornar-se a presentar en el context d'una Catalunya autonòmica, segonts fonts properes a l'expresident de la Generalitat, Mas va afegir: "un cop Puigdemont s'ha autodescatat, no es pot descartar ningú més". De fet, Mas mai ha tancat la porta a ser candidat si canvien les circumstàncies i el país assoleix la independència.

Fonts presents a la reunió asseguren que Mas va comunicar dilluns a la direcció del Partit Demòcrata que no serà candidat en unes noves eleccions de caire "autonòmic".

En reiterades ocasions, Mas ha mantingut que la seva "prioritat" no és presentar-se com a presidenciable en unes eleccions "autònomiques" perquè ja ha estat president de la Generalitat en aquest context.

El fet que pugui ser properament inhabilitat per haver organitzat el procés participatiu del 9-N també influeix en la decisió, apunten membres de l'executiva. En una conferència política a Palma, Mas va donar per fet aquest dimarts que l'inhabilitaran per exercir càrrec públic. Va afegir que espera que "serveixi d´alguna cosa" en la línia d'"alimentar l´acció de la gent i generar un clima a favor del referèndum".

Amb tot, després que Puigdemont reiterés públicament que no es presentarà com a cap de llista del partit, Mas va dir a la direcció que "un cop Puigdemont s'ha autodescartat, no es pot descartar ningú", segonts han assenyalat a l'ACN fonts properes a l'expresident.

Membres del nucli dur del PDeCAT asseguren que, a la reunió del Comitè Nacional de dilluns, Mas no va abordar la possibilitat de concórrer o no en futures convocatòries electorals en el marc d'una Catalunya independent. De fet, l'expresident de la Generalitat mai ha tancat la porta a aquesta possibilitat.

Crida a tancar el debat de noms

Amb les negatives de Puigdemont i Mas a encapçalar les llistes del Partit Demòcrata, la direcció del partit hereu de CDC afronta el procés de tria d'un candidat alternatiu. De moment, la consigna és tancar el debat de noms per evitar guerres internes. La coordinadora general de l'organització, Marta Pascal, va demanar explícitament al partit que no alimenti la polèmica sobre la successió.

A banda de Mas, altres noms que sonen a les travesses són els de la consellera de Presidència i portaveu del Govern -a més de vicepresidenta del PDeCAT-, Neus Munté, i el de l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.