Catalunya lidera el nombre d´investigats a l´Estat per corrupció amb 303 persones, seguit d´Andalusia, amb 153 i Galícia, amb 145, segons dades sobre procediments judicials per corrupció fet públic pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) corresponents al període entre l´1 de juliol i el 30 de setembre.

Entre mig, hi figuren el nombre d´investigats per l´Audiència Nacional, amb 272, dels quals alguns també són catalans. En canvi, pel que fa la xifra de casos, Catalunya ocupa el tercer lloc, amb 17, superada per Andalusia, amb 21, i el País Valencià, amb 20. A la resta de l´Estat, hi ha un total de 1.378 persones investigades per corrupció en el marc de 166 casos. A partir d´ara, les dades s´actualitzaran trimestralment.

Del total d´acusats i/o processats, 1.060 eren homes –el 77%- i 318 dones, mentre que per nacionalitats 1.174 eren espanyols, 34 d´estats membres de la UE i 170 extracomunitaris.

De les 99 sentencies dictades en procediments de corrupció en els cinc trimestres analitzats, 72 van ser total o parcialment condemnatòries, el que representa el 72,7% del total. En nombre de processats, es tradueix en 399 condemnats, segons el Registre Central de Penats, per sentències relacionades amb la corrupció, concretament i per aquest ordre, pels delictes de prevaricació administrativa, prevaricació urbanística –és a dir per delictes contra l´ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i patrimoni històric- i malversació.

D´altra banda, 82 dels acusats han ingressat a la presó pel delicte que van ser condemnats, a data d´1 de gener d´aquest any. En 47 casos eren per malversació com a delicte principal i en altres 25, per suborn, a més de cinc preventius.

En la presentació d´aquestes dades, que corresponen a procediments penals per delictes relacionats amb la corrupció un cop dictada una interlocutòria d´obertura de judici oral o de processament, el president de Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha subratllat que amb aquesta informació, que per primer cop es fa pública, es permet els ciutadans conèixer l´acció de la justícia i recuperar "la confiança de la societat en les seves institucions".

"Els nostres jutges estan complint amb la seva missió i no sempre en condicions fàcils", ha assenyalat Lesmes, que ha lamentat que es critiqui la tasca dels magistrats de manera interessada, segons ha dit, amb acusacions de falta d´imparcialitat.