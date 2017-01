L'Espanyol titlla de «ridícula» la campanya de turisme de la Generalitat

n El conseller de l'Espanyol Ramón Robert es va mostrar crític davant la campanya de turisme impulsada per la Generalitat i va assegurar: «Vendre al món que ha de sentir-se Catalunya a través d'un únic equip és fer molt petita la nostra terra i l'esport català, ridícul». La campanya està feta en anglès: «If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya»(Si sents el FC Barcelona, sents Catalunya) i es narren les vivències de dos germans mexicans relacionades amb el Barça i Catalunya. El directiu va avançar que demanarà explicacions: «Farem arribar amb tota contundència aquesta posició a la Generalitat, que hauria d'estar orgullosa de tot l'esport català». El Twitter de l'Espanyol va anomenar la Supercopa de Catalunya i el partit de seleccions contra Tunísia, esdeveniments en els quals la presència del seu primer equip va superar per molt la del Barcelona: «Però estem molt orgullosos d'haver nascut a Samoa, #wefeelsamoa», van ironitzar.