El Govern es disculpa amb l'Espanyol però manté el vídeo del Barça

n La Generalitat ha demanat disculpes per «si algú s'ha sentit afectat per la notícia de la col·laboració entre el Barça i Turisme de Catalunya», però no retirarà el vídeo perquè no es tracta de la campanya oficial de promoció turística, sinó d'una acció destinada als seguidors del Barça. El compte oficial de Twitter de la Generalitat ha publicat avui una piulada en què demana «disculpes per si algú s'ha sentit afectat per la notícia de la col·laboració entre el Barça i Turisme de Catalunya» en la que es promociona Catalunya amb el lema If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya (Si sents el Barcelona, sents Catalunya). El vídeo ha rebut crítiques de diversos sectors, entre ells el conseller delegat de l'Espanyol, Ramon Robert, que ha demanat la seva retirada. Fonts de Turisme de Catalunya han explicat que aquesta col·laboració amb el Barça no té res a veure amb la campanya oficial de promoció turística de la Generalitat.