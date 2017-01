El Govern i la CUP s'han reunit per abordar els pressupostos

El Govern i la CUP s´han reunit aquest divendres per abordar els pressupostos, segons fonts pròximes a les negociacions han confirmat a l´ACN. Hi ha assistit el vicepresident i conseller d´Economia, Oriol Junqueras, el secretari general del Govern, Joan Vidal de Ciurana, i l´equip de pressupostos de la CUP encapçalat per Eulàlia Reguant, entre d´altres. La trobada s´ha produït a les 11h del matí a la consellera d´Economia.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la diputada Eulàlia Reguant ja ha avançat que en les pròximes hores o dies s´acceleraran les negociacions i ha afirmat que només s´havia produït una reunió des del 12 de novembre, quan la CUP va acordar donar llum verda a la tramitació dels pressupostos. Fonts del Departament d´Economia asseguren, però, que hi ha hagut "contactes constants" amb la CUP sobre els pressupostos del 2017 i recorden que fins la setmana que ve els cupaires no presentaran les esmenes a la llei d´acompanyament. Són les que fan referència a la fiscalitat i, per tant, el moll de l´ós de les negociacions.

Des de l´inici de les reunions pels pressupostos del 2017 la taula de negociacions ha estat formada per persones del Departament de Vicepresidència i Economia, personal de Presidència i representants de la CUP. Es tracta d´una fórmula diferent a la que s´havia utilitzat en els comptes fallits del 2016.Fonts d´Economia assenyalen que per poder entrar a negociar a fons necessiten totes les cartes sobre la taula, també les esmenes de la CUP a la llei d´acompanyament que els cupaires han acabat de treballar aquesta setmana i tenen previst presentar davant dels mitjans de comunicació dimarts de la setmana que ve. Es tracta de les propostes de la CUP en matèria fiscal, que és un dels principals punts de discussió entre el Govern i la CUP.

Reguant ha avançat aquest divendres a l´entrevista a Catalunya Ràdio que en les esmenes la CUP proposarà un increment de l´IRPF per a les rendes superiors a 60.000 euros, un augment de l´impost del patrimoni i modificar l´impost de successions i donacions per tornar als nivells del 2008.Aquest dijous, en el marc d´una conferència, la CUP ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s´impliqui personalment en les negociacions dels pressupostos.

Fonts de la Presidència consultades per l´ACN assenyalen, però, que les negociacions concretes sobre les esmenes de la CUP les porta el vicepresident i conseller d´Economia, Oriol Junqueras.Reguant també ha criticat aquest divendres l´actitud del PDeCAT i d´ERC amb els pressupostos. "El que sí que hem vist ha estat un bloqueig per part d´una part del PDeCAT que s´ha negat sistemàticament a algunes de les coses que hem posat sobre la taula i no hem acabat de veure un cert compromís o la petjada d´ERC", s´ha queixat. La mirada està posada en el 28 de gener, d´aquí dues setmanes. La CUP ja ha convocat un consell polític que decidirà el seu vot definitiu als pressupostos.