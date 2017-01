El jutge De la Mata desatén el fiscal i deixa Oleguer Pujol en llibertat provisional

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va decidir, ahir, mantenir en llibertat provisional Oleguer Pujol Ferrusola, fill petit de l'expresident de la Generalitat, malgrat la petició del fiscal anticorrupció José Grinda, que reclamava presó incondicional per reiteració en el delicte de blanqueig de diners. El jutge, però, imposa a Pujol fill, com a mesures cautelars, l'obligació de comparèixer quinzenalment al jutjat més pròxim al seu domicili, la retirada del passaport i la prohibició d'abandonar l'Estat. El magistrat argumenta que la Fiscalia només disposa d'incidis sobre la possibilitat que Oleguer Pujol continués blanquejant capitals després de les regularitzacions que va fer els anys 2012 i 2014.

Amb tot, de la Mata deixa constància en l'acte en el qual manté en llibertat Oleguer Pujol que la seva actitud, igual que la dels seus germans i el seu pare, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, «ha consistit a no col·laborar». Això no obstant, planteja que, per imperatiu legal, «la incòmoda però perfectament legítima falta de col·laboració de l'investigat» no pot justificar per si la presó preventiva.

La no col·laboració de la família Pujol ha consistit, diu De la Mata, en ocultar «totes les dades relatives a productes en què van invertir els seus recursos; els rendiments obtinguts; els muntants globals aconseguits; la rendició de comptes final realitzada, així com meres dades òbvies i simples relacionades amb la seva administració».

S'han negat, fins i tot, diu a «facilitar noms d'entitats bancàries o persones (gestors o administradors bancaris als quals es refereix però no vol identificar) que poguessin aportar llum sobre aquests extrems».

El jutge, malgrat que el fiscal havia sol·licitat la presó sense fiança, ha optat per la llibertat amb mesures cautelars, les mateixes que va imposar al primogènit de la família, Jordi Pujol Ferrusola, encara que aquest ha de comparèixer al jutjat cada setmana i no cada quinze dies.



Els indicis del fiscal

El fiscal veu indicis que Oleguer Pujol va blanquejar diners els anys 2015 i 2016, després de les regularitzacions que va fer el 2012 i el 2014. Segons han explicat fonts jurídiques, el ministeri públic té constància d'una operació amb data 1 de desembre del 2015 en què el fill petit de l'expresident de la Generalitat hauria enviat diners a un banc de Miami amb els quals hauria comprat bons del tresor espanyol. A més, el fiscal creu que també hauria fet operacions de blanqueig durant el 2016.

El ministeri públic havia demanat presó provisional sense fiança per a Oleguer Pujol després que el fill de Jordi Pujol declarés durant unes 4 hores davant del jutge de l'Audiència Nacional.

La Fiscalia Anticorrupció feia la petició de presó al·legant que cal evitar la reiteració d'un delicte de blanqueig de diners, ja que considera que té prou indicis que el va cometre amb posterioritat a una regularització del 2012 i una declaració complementària que va fer el 2014. Fonts jurídiques indiquen que hi ha dos informes de la Udef, del març i l'abril del 2016, basats en la comissió rogatòria d'Andorra del 2015, que asseguren que Oleguer Pujol va moure diners a Miami, amb els quals va comprar bons de l'Estat. Les mateixes fonts asseguren que la defensa ha esgrimit que els diners procedeixen de la venda d'un edifici de la Gran Via de Madrid, una antiga seu del grup Prisa, de la qual cobra una part de 5 MEUR i que cap banc espanyol li va permetre ingressar aquests diners. A més, la fiscalia sospita que Oleguer Pujol va treure d'Andbank diners el 2006 i 2007 amb destinació a dues societats, Dragho i Isla Quesito, que no s'haurien regularitzat. Es tractaria de 100.000 i 50.000 euros, respectivament.



El germà gran

En aquest context, els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) encarregats d'investigar Jordi Pujol Ferrusola i a la seva exdona sostenen en un informe lliurat al jutge que la parella «ha sostret a la previsible acció de la justícia 4.464.463,27 euros una vegada ja iniciat el procediment judicial», segons publicava el diari ABC. L'informe, amb data del 27 d'octubre passat, assevera que el primogènit de Jordi Pujol i de la que va ser la seva esposa, Mercè Gironés, han usat un entramat en «jurisdiccions foranes» per a l'«alçament de béns». La investigació la va iniciar Pablo Ruz, el 2012, i els investigats van tenirne coneixement en temps real per la filtració de la compareixença de María Victoria Álvarez.