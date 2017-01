Dos particulars presenten acusació per estafa contra els pares de Nadia

Dos particulars han presentat acusació contra els pares de Nadia Nerea, Fernando Blanco i Marga Garau, al considerar que són víctimes del delicte d'estafa per recaptar fons amb l'excusa de la malaltia rara que pateix la seva filla, la tricotodistròfia, i no destinar-los a la investigació.

Així ho ha pogut saber l'ACN de fonts properes al cas, que també han assenyalat que el magistrat del jutjat d'Instrucció 1 de la Seu d'Urgell ha decidit unificar aquestes dues acusacions en una sola acusació particular així com que preveu fer el mateix amb totes les possibles reclamacions de particulars que li arribin en aquest sentit. Blanco i Garau havien recaptat 918.000 euros en donatius que s'havien de destinar a intervencions mèdiques de la menor i finalment no s'haurien dut a terme. D'aquesta quantitat se'n van gastar prop de 600.000.

Des que es va fer publica la suposada estafa del 'cas Nadia' el passat mes de desembre el jutge que instrueix el cas, Ignacio Risueño, ha rebut diverses consultes de particulars sobre la seva condició de víctima i fins al moment dos han decidit presentar-se com acusació particular en la causa. El magistrat ha decidit unificar aquestes acusacions en una de sola al considerar que es tracta de la mateixa reclamació i preveu fer el mateix amb totes aquelles de noves que li puguin arribar en aquest sentit.

Paral·lelament, cal recordar que el 'cas Nadia' ha agafat una altra dimensió aquest setmana després de fer-se públic que en un llapis de memòria confiscat al pare hi havia imatges de contingut sexual de la nena i d'altres on es podien veure els seus progenitors practicant sexe amb presència de la menor. Per aquest motiu, Fernando Blanco, que està en presó provisional i Marga Garau, en llibertat amb càrrecs, han estat citats a declarar novament a la Seu d'Urgell aquest divendres.