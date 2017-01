Banc Sabadell no descarta traslladar la seu si la independència comporta un risc

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, va advertir ahir que l'entitat podria traslladar la seva seu social sense haver de convocar una junta d'accionistes en cas que necessités l'«aixopluc» de la Unió Europea en el supòsit que una hipotètica declaració d'independència a Catalunya derivés en una situació de risc. Oliu va pronunciar ahir una conferència a la Cambra de Comerç de Sabadell, on, a preguntes d'un dels assistents, va deixar clar que el banc té la facultat de traslladar el seu domicili social «sense passar per la junta general», la qual cosa agilitaria l'adopció d'aquest tràmit, que tindria per objectiu garantir que la seu estigués sempre en territori comunitari.

«És un avantatge que tenim en cas que hi hagi algun risc que ens situés en necessitat de posar-nos a aixopluc de la Unió Europea», va exposar el president del Sabadell, que té la el quarter general en la ciutat vallesana. Indirectament, Josep Oliu es referia així a la possibilitat que el Govern català declari la independència unilateral de Catalunya, una hipòtesi que el màxim directiu del Sabadell sempre ha dit que no contempla.



Crida al diàleg

De fet, Oliu confia que el desafiament sobiranista que planteja el Govern català s'acabarà solucionant «dins dels cursos institucionals» i de forma reiterada ha emplaçat el Govern central i el de la Generalitat a dialogar per buscar una sortida consensuada a aquesta situació. Per onzè any consecutiu, Oliu ha acudit a la Cambra de Comerç de Sabadell per explicar les seves perspectives econòmiques per al 2017 i fer balanç de la situació del banc que presideix.



Brexit, Trump i eleccions

En el cas d'Espanya, Oliu preveu que l'economia seguirà avançant aquest any a bon ritme, concretament un 2,5%, i que la producció de nou crèdit s'estabilitzarà per primera vegada en nou anys, amb un creixement pròxim al 0,5%. També les seves projeccions a escala mundial són per aquest any més optimistes que en d' altres vegades, malgrat les incerteses, principalment polítiques, que poden posar en risc el creixement global. Oliu va comentar, en aquest sentit, que els factors que poden desestabilitzar la bona marxa econòmica mundial són les eleccions previstes a Holanda, França o Alemanya, el procés de negociació del Brexit (la sortida del Regne Unit de la UE) i la victòria de Donald Trump als Estats Units.



Negociacions «complicades»

Sobre el Regne Unit, país en el qual el Sabadell opera a través de TSB, Oliu va explicar que el Brexit no ha provocat un xoc ni un rebuig tan gran com alguns esperaven, ja que «no ha perdut pes el sentiment d'unitat nacional» i tot indica que l'economia britànica tornarà a créixer aquest any, si bé en taxes baixes. Augura, això sí, que les negociacions del Brexit seran «llargues i complicades» i que probablement duraran més dels dos anys previstos per les autoritats britàniques i europees.



Trump, una «pel·lícula de l'oest»

Però el que realment pot fer trontollar l'economia mundial, va assenyualar l'alt directiu de Banc Sabadell, és la política que adopti el president electe dels Estats Units, el republicà Donald Trump, que ha guanyat les eleccions «amb l'oposició de l'oposició i del seu propi partit».

«Té un aspecte de pel·lícula de l'oest al qual nosaltres no estem acostumats i les reaccions de tothom són més aviat negatives, però què farà encara no ho sabem», va exposar. Per ara, el que ja ha anunciat el magnat nord-americà és la seva intenció de retallar impostos, d'incrementar la despesa en infraestructures, de «desregular» l'economia i d'establir més control sobre la immigració, principalment amb el país veí, Mèxic, amb la construcció d'un mur fronterer. Oliu, això no obstant, creu que Trump no ho tindrà fàcil a l'hora d'impulsar algunes d'aquestes mesures, principalment pel rebuig del seu mateix partit.



Consolidar el quart lloc

D'una altra banda, Josep Oliu va indicar que Banc Sabadell aspira a consolidar-se com el quart grup bancari a Espanya, per darrere de Santander, BBVA i CaixaBank, i que no descarta, a fi i efecte d'assolir aquest objectiu, protagonitzar nous processos de fusió al mercat espanyol.