L'exregidor de Barcelona Antoni Vives, acusat de contractar irregularment el cantant de Los Sírex

La fiscalia de Barcelona ha presentat una querella per la contractació suposadament simulada per part de l'agència metropolitana Barcelona Regional (BR) durant tres anys d'Antoni Miquel Cerveró, conegut com a «Leslie», el cantant de Los Sírex, que va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona per CiU. El fiscal també s'ha querellat per la contractació suposadament irregular de Jesús Arévalo Bravo, alcalde de Cervelló per CiU entre 2011 i 201 i actual regidor.

Segons el fiscal, Cerveró i Arévalo estaven «directament» vinculats a Antoni Vives, aleshores president del consell d'administració de BR, quan era tinent d'alcalde d'Urbanisme. La querella es dirigeix contra Cerveró, Arévalo, Vives i l'exdirector general de BR, Guillermo Hugo Müller Zappettini pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, malversació de fons públics i falsedat documental.

Lloc de treball «teòric»

Segons la fiscalia, l'excantant de Los Sírex i Arévalo van estar donats d'alta com a treballadors de BR i van percebre la retribució pel seu «teòric» lloc de treball, però són «completament desconeguts» a la companyia pública i també es desconeix on treballaven físicament ni consta que ho fessin per cap altre organisme municipal. Barcelona Regional té la missió d'estudiar i planificar l'estratègia i l'execució d'obres d'infraestructures. «Leslie» va ser contractat com a tècnic de BR per assessorar en un pla d'usos de les platges de Barcelona, però, segons el fiscal, el projecte no es va executar. A més, en el contracte deia que «Leslie» estava inclòs en el grup de titulats superiors per fer d'assessor enginyer, titulació que el cantant no té.

De fet, del gener del 2012 al del 2014 va cobrar prop de 50.000 euros anuals com a personal eventual d'assessorament al grup de CiU a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El 2014 es va haver de jubilar i va ser contractat el juliol d'aquell any per BR per 40 hores setmanals i un sou similar fins el maig del 2015.

En total va cobrar prop de 60.000 euros. Per la seva banda, Arévalo va cobrar entre gener del 2012 i maig del 2015, quan hi va haver les eleccions municipals, 155.000 euros. Es dóna la circumstància que Arévalo tenia un règim de dedicació exclusiva a l'alcaldia i no va comunicar al seu ajuntament el contracte signat amb BR de 40 hores setmanals.

El contracte establia que havia de fer «l'assistència tècnica al projecte de model urbà i metropolità de dispersió de contaminants».